جنيف في 18 نوفمبر /وام/ تبدأ الأسبوع المقبل تجارب لقاحين محتملين ضد سلالة "بونديبوغيو" من فيروس إيبولا، في بؤرة تفشي المرض بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في خطوة تستهدف مواجهة السلالة التي لا يتوافر لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن. وسجلت البلاد 11 ألفًا و376 إصابة و5 آلاف و568 وفاة جراء التفشي الذي أُعلن عنه رسميًا في 15 مايو الماضي، فيما لا تزال الإصابات الجديدة تتراوح بين 400 و500 حالة أسبوعيًا، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.

وتتركز التجارب على لقاحين مرشحين طُوّرا خصيصًا لمواجهة هذه السلالة، وسط استمرار تسجيل ثلثي الوفيات المؤكدة خارج مراكز العلاج.

-خلا-