واشنطن في 18 نوفمبر /وام/ أفاد باحثون بأن فحص دم جديداً قد يساعد على الكشف عن مدى تطور مرض ألزهايمر في الدماغ، وذلك خلال مشاركتهم في مؤتمر "التجارب السريرية بشأن مرض ألزهايمر"، الذي عُقد في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

يقيس الاختبار الذي طورته شركة ألامار بايوساينسيز مستويات علامة حيوية ​تُسمى (إي.إم.تي.بي.آر-تاو) تعكس مدى تراكم التشابكات الملتوية للبروتين تاو في خلايا الدماغ.

و تقيس فحوص الدم المتاحة حاليا لمرض ألزهايمر بروتينات مثل "بيتا أميلويد وتاو المفسفر"، التي ترتفع مستوياتها في المراحل المبكرة من المرض، لكنها لا تقدم سوى ‌معلومات محدودة ⁠عن تراكم تشابكات البروتين تاو في المراحل المتأخرة.

وقال الدكتور نيكلاس ماتسون كارلجرين، رئيس فريق ⁠الدراسة من جامعة لوند في السويد، في بيان إن إحدى أصعب المهام تتمثل ⁠في تشخيص مرض ألزهايمر في إثبات أن المرض ليس موجودا فحسب لدى الشخص الذي يعاني من ضعف ⁠الإدراك، بل أنه ​موجود في مرحلة حيوية ⁠متقدمة بما يكفي لتكون تفسيرا محتملا للأعراض.

وذكر الباحثون في تقرير عن الدراسة نُشر في دورية الجمعية الطبية الأمريكية (جاما) أن فحص الدم الجديد ليس متاحا بعد للاستخدام السريري، ولا يقصد به تشخيص مرض ألزهايمر بمفرده.

وأوضح ​نيكولاس أشتون، ‌أحد قادة الدراسة من معهد بانر صن هيلث للأبحاث في صن ​سيتي بولاية أريزونا، أن اختبارات الدم الحالية، إلى جانب الاختبار الجديد (إي.إم.تي.بي.آر-تاو)، ​يمكن أن تساعد الأطباء في اتخاذ قرارات علاجية ⁠أفضل وتحديد المرضى المناسبين للمشاركة في التجارب السريرية.