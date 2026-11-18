إزمير- تركيا في 18 نوفمبر /وام/ وقعت شركة "أوبن إيه آي" اتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتزويده بأدوات للأمن السيبراني ومساعدته في التحقيق في هجمات سيبرانية محتملة.

أعلنت الشركة، مصممة برنامج "تشات جي بي تي"، عن هذه الاتفاقية في بيان صدر خلال مؤتمر "ناتو إيدج"، وهو مؤتمر تقني ودفاعي رقمي يُعقد في مدينة إزمير التركية.

و بحسب البيان تتيح هذه الاتفاقية للناتو الوصول إلى "الذكاء الاصطناعي المتقدم" لمنصة داي بريك (Daybreak) للأمن السيبراني، وذلك لاستخدامات تتراوح بين مراجعة البرمجيات والتحقيق في أنشطة مشبوهة والتحقق من ثغرات أمنية، ووضع حلول لها واختبارها.

وذكرت الشركة أن الاستخدام المبكر للناتو لأدوات "أوبن إيه آي" يظهر مدى تمكن الجهات المتخصصة في الدفاع السيبراني من توظيف النماذج المتقدمة، بما يدعم مهمة الحلف المتمثلة في حماية حرية الدول الأعضاء وأمنها.