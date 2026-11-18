واشنطن في 18 نوفمبر /وام/ أكدت شركة "أبل" الأمريكية أن العطل التقني الواسع الذي تسبب الثلاثاء باضطراب خدمات التخزين السحابي "آي كلاود" ومتجر التطبيقات "أب ستور" تسبب به تحديث مشيرة إلى استعادة معظم الأنظمة ومستبعدة وقوع هجوم إلكتروني.

وذكرت الشركة في بيان أن العديد من أنظمتها عادت للعمل بعد أن تسبب تحديث داخلي في بعض الانقطاعات ،مؤكدة أنها تعمل على إعادة تشغيل الأنظمة المتبقية في أسرع وقت ممكن.

ورصد موقع "داون ديتيكتير" المتخصص في تتبع تعطل انقطاعات الخدمات عبر آلاف المواقع الإلكترونية والتطبيقات ومزودي خدمات الاتصالات والبنوك والألعاب عبر الإنترنت ارتفاعا ملحوظا في عدد بلاغات المستخدمين عن مشاكل في تسجيل الدخول إلى "آي كلاود" إلى جانب انقطاعات أثرت على "أبل باي" و"أبل ميوزيك" و"أبل كارد" ومتجر التطبيقات "أب ستور".