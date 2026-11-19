دبي في 18 نوفمبر/ وام/ استعرض باحثون ومبتكرون من دولة الإمارات وعدد من دول العالم، خلال مشاركتهم في «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، مشروعات علمية وتقنيات مبتكرة تستهدف مواجهة تحديات بيئية وصحية واقتصادية، شملت إنتاج بدائل محلية مستدامة لزيت النخيل، وتحسين دقة التصوير بالرنين المغناطيسي، والرصد المبكر لتلوث الهواء، وتطوير أنظمة ذكية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وجاءت هذه الابتكارات ضمن معرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات لخدمة البشرية»، الذي يستعرض 100 مشروع من أكثر من 72 جامعة حول العالم، من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، في إطار جهود تحويل الأبحاث الجامعية إلى تطبيقات عملية تدعم جودة الحياة واستدامة الموارد.

وقالت الباحثة الإماراتية آمنة سالم الزحمي، المشاركة في مشروع «ألجي بالم» (AlgaePalm)، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مشروعها البحثي يركز على تطوير بديل محلي ومستدام لزيت النخيل، بالاعتماد على الطحالب الدقيقة الصحراوية الموجودة في مناطق مختلفة من دولة الإمارات، بما يتيح الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في إنتاج زيوت يمكن توظيفها في الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيميائية.

وأوضحت أن المشروع يستهدف الحد من الاعتماد على واردات زيت النخيل، وتقليل الآثار البيئية المرتبطة بتوسع زراعته في بعض المناطق الاستوائية، خصوصاً إندونيسيا وماليزيا، وما يصاحب ذلك من ضغوط على الغابات والتنوع البيولوجي.

وأضافت أن قيمة واردات دولة الإمارات من زيت النخيل بلغت، وفق البيانات التي استندت إليها في بحثها، نحو 40 مليون دولار خلال عام 2023، مشيرة إلى أن تطوير مصادر إنتاج محلية يمكن أن يسهم مستقبلاً في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الصناعي واستدامة سلاسل الإمداد.

وأكدت أن أبحاثها تركز على رفع إنتاجية الزيت المستخلص من الطحالب الدقيقة، بهدف الوصول إلى مستويات إنتاج أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية، بما يمهد لتطوير المنتج وإمكان استخدامه تجارياً في قطاعات متعددة.

وفي مجال التقنيات الطبية، عرضت الباحثة الروسية ليلى شاريبوفا، من جامعة «ITMO» في سانت بطرسبورغ، مشروع «ميتاباد» (MetaPad)، وهو جهاز مرن وخفيف الوزن يُستخدم داخل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي لتحسين جودة الصور الطبية، عبر إعادة توزيع المجال المغناطيسي وتعزيز الإشارة، دون الحاجة إلى تعديل أجهزة التصوير القائمة.

وقالت شاريبوفا، في تصريح لـ«وام»، إن التقنية تسعى إلى توفير صور أكثر وضوحاً تساعد الأطباء على تحسين دقة الفحوص والتشخيص، لافتة إلى وجود تعاون مع مركز ألمازوف الطبي في روسيا لاستخدام التقنية، إلى جانب إجراء مناقشات أولية مع مستشفى راشد في دبي بشأن فرص التعاون المستقبلي.

وأشارت إلى أن الفريق البحثي أجرى اختبارات شملت قياس درجات الحرارة وعدداً من مؤشرات السلامة، مؤكدة أن التصميم يراعي متطلبات الاستخدام داخل أجهزة الرنين المغناطيسي، وأن المشروع يفتح المجال أمام تطوير حلول تشخيصية أكثر كفاءة.

وفي مجال حماية الصحة العامة، استعرض الدكتور هانزه تشين، من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، مشروعاً لتطوير نظام يرصد تلوث الهواء ودرجة سُميّة الجسيمات الدقيقة «PM2.5» بصورة آنية، بهدف توفير معلومات أكثر دقة عن المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض للملوثات.

وأوضح تشين أن التقنية لا تقتصر على قياس التلوث، بل تسعى إلى تحليل مكوناته وتحديد درجة خطورتها، بما يساعد الأفراد على اتخاذ تدابير وقائية خلال فترات ارتفاع التلوث، ويتيح للجهات الحكومية الاستفادة من البيانات في تطوير سياسات تحد من مصادر الانبعاثات الضارة.

وأعرب عن أمله في أن تسهم مشاركته في أسبوع دبي للمستقبل في تعزيز الاهتمام الدولي بالتقنية وتسريع تبنيها، بما يدعم جهود الوقاية من الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء.

وفي قطاع إدارة الموارد المائية، استعرض إميل، الشريك المؤسس لشركة «لير لابس» (Lir Labs)، مشروعاً يعتمد على مجاهر آلية لتحليل العمليات البيولوجية المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي، بهدف تمكين المشغلين من الحصول على معلومات تساعدهم على تحسين كفاءة المعالجة واتخاذ القرارات التشغيلية بصورة أسرع.

وأوضح أن الأساليب التقليدية تتطلب جمع عينات المياه وإرسالها إلى المختبرات، وهي عملية قد تستغرق نتائجها ما يصل إلى 48 ساعة، في حين تتيح التقنية المقترحة تحليل العينات والحصول على قراءات بيولوجية مباشرة، ما يقلل زمن الانتظار ويساعد على التحكم في عمليات المعالجة بكفاءة أكبر.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى الاستفادة من مشاركتها في دبي لإطلاق تجارب تشغيلية للتقنية داخل دولة الإمارات، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن التحدي الحالي يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب على الأجهزة.

وأكد أن الحصول على دعم من المبادرة سيسهم في تسريع تصنيع وحدات إضافية وتوسيع نطاق التجارب الميدانية، بما يتيح تطبيق التقنية في المزيد من مرافق معالجة المياه.

وتعكس هذه المشروعات تنوع الحلول العلمية التي يستقطبها أسبوع دبي للمستقبل، ودوره في جمع الباحثين والمبتكرين مع المؤسسات والمستثمرين، بما يسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى تقنيات قابلة للتطبيق، وتعزيز مكانة دبي منصة عالمية لابتكارات تخدم الإنسان والبيئة.