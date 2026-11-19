القاهرة في 18 نوفمبر /وام/ أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم، اكتشاف جبانة أثرية بمنطقة تل آثار أبو بللو بمحافظة المنوفية، تضم عددا كبيرا من المقابر والدفنات التي تعود إلى أواخر العصر المتأخر والعصر البطلمي وبدايات العصر الروماني.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان لها اليوم، إن الكشف الذي حققته البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، يضم توابيت حجرية وفخارية وبقايا توابيت خشبية، إلى جانب مقابر مقببة مشيدة بالطوب اللبن، ومقبرة أخرى مبنية من الداخل بالحجر الجيري.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، أن الكشف يأتي ضمن أعمال الحفائر والتنقيب التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار بمختلف المواقع المصرية، ويسهم في إلقاء الضوء على تاريخ الحضارة المصرية وتطور الممارسات الجنائزية عبر العصور.

وأشار إلى أن تنوع أنماط الدفن والتوابيت واللقى الأثرية يعكس أهمية الموقع التاريخية والأثرية، مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة البحث والتنقيب والتوثيق العلمي وإتاحة نتائجه لتعزيز المعرفة بتاريخ مصر وحضارتها.

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