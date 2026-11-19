دبي في 19 نوفمبر/ وام/ شاركت وزارة الداخلية في عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة، على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية (2026) في دبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم منظومة الحماية والوقاية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المجتمع.

وشاركت الإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، ممثلة بإدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، في جلسة حوارية "الأسر كشركاء في الأمن المجتمعي"، تحدث خلالها العقيد الدكتور أحمد سبيعان الطنيجي، مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، مستعرضاً الدور المحوري للأسرة كونها خط الدفاع الأول في حماية الأبناء وتوجيههم نحو السلوكيات الإيجابية، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الأسرة والمؤسسات الأمنية والمجتمعية لتعزيز الوقاية والحماية.

وفي السياق ذاته، شاركت الوزارة في جلسة حوارية بعنوان "بناء الثقة بين الشرطة والمجتمع"، استعرض خلالها العقيد رائد سعيد المهيري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية الاتحادية، منظومة حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في الوزارة، وأدوار الإدارات المختصة ومهامها في تعزيز الشراكة المجتمعية، مؤكداً أن الشراكة الفاعلة تمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة بين الشرطة وأفراد المجتمع، بما يدعم الجهود الأمنية لنشر ثقافة الوقاية والمسؤولية المجتمعية المشتركة، وتعزيز دور أفراد المجتمع في صون أمنه واستقراره.

كما سلطت الوزارة الضوء على حملة "نافع" المجتمعية، خلال جلسة بعنوان "جيل يتغير وأدوار تتجدد وقيم راسخة"، تحدث فيها الرائد الدكتور عبدالله سالم فاضل، والمدني عبير الحمادي، أعضاء فريق حملة "نافع"، حيث تناولت محاور الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية في وعي الطلبة وسلوكياتهم، ودور الأسرة في تعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، إلى جانب أهمية تكامل جهود المؤسسات التعليمية والأمنية والمجتمعية في إعداد جيل واعٍ يمتلك المهارات اللازمة للتعامل الآمن مع البيئة الرقمية.