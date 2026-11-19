دبي في 19 نوفمبر/ وام/ شاركت الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، بورقة عمل ضمن الجلسة الحوارية "التميز في الأداء التشغيلي الشرطي"، على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية (2026) بإمارة دبي.

واستعرض العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، خلال الجلسة، جهود وزارة الداخلية في تطوير منظومة الأداء المؤسسي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواكبة متطلبات العمل الشرطي، مسلطاً الضوء على دور التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الإجراءات ودعم كفاءة وفاعلية اتخاذ القرارات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الإدارة على تبادل الخبرات العملية، واستعراض تجاربها وممارساتها المؤسسية في المحافل الدولية، بما يعزز مسيرة التطوير المستمر، ويدعم تكامل الجهود المؤسسية لترسيخ التميز والريادة، والارتقاء بمنظومة العمل الشرطي.