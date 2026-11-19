واشنطن في 19 نوفمبر/ وام/ أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن القمر الصناعي «تيرا» سيتوقف عن جمع البيانات العلمية في الأول من ديسمبر المقبل، في إطار الاستعداد لإنهاء مهمته التي امتدت 27 عاماً في مراقبة الأرض.

وأفادت الوكالة بأن القمر الصناعي، الذي أُطلق في ديسمبر 1999، صُمم للعمل ست سنوات، إلا أنه تجاوز عمره التشغيلي بأكثر من أربعة أضعاف، ووفّر بيانات علمية مهمة حول التغيرات في استخدام الأراضي وحرائق الغابات وانتقال الغبار والدخان وتركيبة الغلاف الجوي والغطاء الجليدي.

وأضافت أن «تيرا» يحمل خمسة أجهزة علمية لرصد الأرض، توقف بعضُها عن العمل للحفاظ على الطاقة، في ظل تقادم أنظمته والتغيرات التي شهدها مداره.

ومن المقرر أن تبدأ ناسا إجراءات إنهاء المهمة باستخدام الوقود المتبقي لخفض مداره، على أن توقف جميع أنظمته في يناير 2027، مع استمرار إتاحة البيانات التي جمعها مجاناً للجمهور.