بروكسل في 19 نوفمبر/ وام / أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 4% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ3.8% في سبتمبر.

وذكر المكتب أن أسعار الطاقة سجلت أكبر زيادة بين مكونات التضخم، مرتفعةً بنسبة سنوية بلغت 21% مقابل 19% في سبتمبر، فيما زادت أسعار الخدمات بنسبة 3.3%، والأغذية والتبغ بنسبة 1.5%، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 1.2%.

وعلى صعيد دول الاتحاد الأوروبي، سجلت رومانيا أعلى معدل تضخم بنسبة 7%، تلتها ليتوانيا بـ6.1%، ثم بلغاريا بـ5.9%، فيما بلغ المعدل 5.6% في إيطاليا، و4.9% في إسبانيا، و3.7% في فرنسا، و2.9% في ألمانيا.