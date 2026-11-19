جنيف في 19 نوفمبر/ وام/ أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة أن عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة عالمياً بلغ مستوى قياسياً تجاوز 3.9 مليون طلب خلال عام 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2024، مسجلاً أسرع نمو سنوي منذ عام 2016، وفقاً لرويترز.

وأفادت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، بأن عدد الطلبات زاد بنحو 224 ألف طلب خلال العام الماضي، واستحوذت الصين على أكثر من نصف هذه الزيادة بما يقارب 113 ألف طلب.

وقال دارين تانج، المدير العام للمنظمة، إن الشركات تواصل الاستثمار في النمو القائم على التكنولوجيا، فيما تتجه الدول إلى الابتكار بوصفه محركاً للنمو والتنمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي تدعم هذه التوجهات.

وتصدرت الصين الدول من حيث عدد طلبات براءات الاختراع بنحو 1.9 مليون طلب، تلتها الولايات المتحدة بأكثر من 489 ألف طلب، ثم اليابان بأكثر من 466 ألف طلب.