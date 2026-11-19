بروكسل في 19 نوفمبر/ وام/ أفاد تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة بأن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة في دول الاتحاد الأوروبي تجاوزت 270 مليار يورو بين عامي 2021 و2025، ما يجعل هذه الفترة الخماسية الأعلى كلفة منذ بدء تسجيل البيانات عام 1980.

وبحسب البيانات المحدثة للوكالة، وصلت الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات والعواصف والجفاف وغيرها من الظواهر المناخية إلى نحو 920 مليار يورو خلال الفترة من 1980 إلى 2025، فيما شكلت السنوات الخمس الأخيرة نحو ثلث هذا الإجمالي.

وجاءت الفيضانات في صدارة الظواهر المسببة للأضرار، إذ استحوذت على 44% من إجمالي الخسائر، تلتها العواصف والجفاف وغيرها من الظواهر الجوية والمناخية.