أبوظبي في 19 نوفمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر الظنة، عدداً من المواطنين، والتقى وفداً من اللجنة المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي، في إطار حرص سموّه على تعزيز التواصل مع أبناء المنطقة، والاطلاع على شؤونهم وآرائهم وتطلعاتهم، ومتابعة المبادرات والفعاليات التي تسهم في إبراز الموروث الثقافي والتراثي للمنطقة.

ونقل سموّه إلى الحضور تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيراً إلى ما يحظى به أبناء منطقة الظفرة من اهتمام ورعاية، وحرص القيادة على دعم المبادرات والفعاليات التي تصون الموروث الوطني، وتعزز الهُوية الإماراتية، وتسهم في خدمة المجتمع ومواصلة مسيرة التنمية في المنطقة.

وتبادل سموّه مع المواطنين الأحاديث الودية، واطّلع على أحوالهم واحتياجاتهم، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وأشاد بما يتحلون به من روح المسؤولية والحرص على الإسهام في مسيرة التنمية، والمحافظة على القيم والتقاليد الإماراتية الأصيلة، مؤكداً أهمية التواصل المستمر مع أبناء المنطقة والوقوف على تطلعاتهم واحتياجاتهم.

واطّلع سموّه من أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي على نتائج السباق وأبرز ما شهده من فعاليات ومنافسات، وأثنى على جهودهم وما يبذلونه من عمل متواصل لإنجاح هذا الحدث التراثي والرياضي، وتعزيز مكانته كأحد أبرز الفعاليات التي تحتفي بالموروث البحري الإماراتي، وتسهم في صونه ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وأشاد سموّه بالدور الذي يؤديه السباق في إحياء الموروث البحري الإماراتي، وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الآباء والأجداد، وما ارتبط به من قيم الصبر والعزيمة والتعاون، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنظيم الفعاليات التراثية التي تسهم في صون الهُوية الوطنية وتعزيز ارتباط المجتمع بموروثه الثقافي والتاريخي.

كما استقبل سموّه الشاعر محمد سعيد الرقراقي المزروعي، وهنّأه بمناسبة اختياره الشخصية الإبداعية ضمن الدورة الخامسة من جائزة «كنز الجيل»، تقديراً لمسيرته الشعرية وإسهاماته الأدبية والثقافية، وما قدمه من أعمال أسهمت في إثراء المشهد الشعري الإماراتي والمحافظة على الموروث الشعري الأصيل.

وأكَّد سموّه أهمية الشعر والأدب في توثيق تاريخ المجتمع الإماراتي والتعبير عن هُويته وقيمه، مشيداً بدور الشعراء والمبدعين في نقل الموروث الثقافي إلى الأجيال المقبلة، وتعزيز حضور الثقافة الإماراتية في مختلف المحافل.

وأعرب المواطنون وأعضاء اللجنة المنظمة عن سعادتهم بلقاء سموّه، مثمنين اهتمامه بأبناء المنطقة ودعمه للفعاليات والمبادرات التي تشهدها منطقة الظفرة، ومؤكدين حرصهم على مواصلة الإسهام في خدمة المجتمع والحفاظ على الموروث الوطني وتعزيزه لدى الأجيال المقبلة.

حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، إلى جانب عدد من المسؤولين.