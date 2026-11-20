الشارقة في 19 نوفمبر / وام / تنظم شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة أمسية استثنائية بعنوان "في حب الإمارات" ، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات وتجسيداً لقيم الانتماء والمحبة والولاء للوطن.

يقدم الأمسية الإعلامي العالمي ستيف هارفي يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح المجاز ، وتسلط الضوء على القيم التي قامت عليها دولة الإمارات وفي مقدمتها التسامح والتعايش والتنوع الثقافي من خلال تجربة تجمع بين الحوار والتفاعل والاحتفاء بالهوية الوطنية وتبرز مكانة الدولة نموذجاً للتواصل الإنساني واحتضان الثقافات ومجتمعاً يجمع أبناءه والمقيمين على أرضه تحت مظلة واحدة.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للشراكة والتعاون بين شركة الشارقة لإدارة الأصول وشركة "MELT Global" والتي تُوّجت بتوقيع اتفاقية لافتتاح مقر إقليمي جديد للشركة في مشروع "ثرا" أحد المشاريع التابعة للشارقة لإدارة الأصول ويعكس هذا التعاون توجه الشركة نحو إطلاق مبادرات نوعية تعزز حضور الإمارة على الساحة الدولية وتدعم التواصل الثقافي والإنساني من خلال استقطاب شخصيات ومنصات عالمية تسهم في إبراز مكانة الشارقة والإمارات.

وتجسد أمسية "في حب الإمارات" رسالة وطنية وإنسانية تؤكد أن حب الوطن يتجاوز الحدود والجنسيات وأن الاتحاد والتسامح والعطاء تمثل قيماً راسخة في مسيرة دولة جعلت الإنسان محوراً للتنمية والتنوع مصدر قوة والتعايش أساساً لبناء مستقبل مشترك.