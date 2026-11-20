الشارقة في 19 نوفمبر/وام/ أطلق مصرف الشارقة الإسلامي دفعة جديدة من برنامجي "مسار" و"كوادر" للتطوير الوظيفي ضمن جهوده لإعداد الكفاءات الإماراتية لتحمّل مسؤوليات قيادية في إدارات المصرف وفروعه.

يأتي إطلاق الدفعة الجديدة دعماً لاستراتيجية المصرف في التوطين والتعاقب الوظيفي من خلال تنمية مهارات الموظفين وإكسابهم خبرات عملية تدعم تقدّمهم المهني.

يعتمد البرنامجان على خطط تدريب شاملة تجمع بين تنمية المهارات التقنية والعملية والتنقّل بين الوظائف والأقسام المختلفة والتوجيه المهني إلى جانب تنفيذ مهام ومشاريع عملية تتيح للمنتسبين توظيف معارفهم وتطوير قدراتهم في بيئة العمل .

ويركّز برنامج "مسار" على إعداد الكفاءات الوطنية الواعدة لتحمّل مسؤوليات قيادية في إدارات المصرف من خلال خطط تعليمية وتطويرية تتناسب مع طبيعة العمل في كل إدارة إلى جانب تقييم الأداء وتقدير إنجازاتهم عند إتمام البرنامج.

فيما يهتم برنامج "كوادر" بإعداد قيادات وطنية لشبكة فروع المصرف من خلال دورات متخصصة في تنمية المهارات القيادية وتطبيقات ميدانية تُستكمل بتقييمات دورية لقياس جاهزية المنتسبين لتحمّل مسؤوليات إدارة الفروع.