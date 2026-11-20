دبي في 19 نوفمبر /وام/ تنظ دبي القابضة للترفيه سلسلة من الفعاليات والاحتفالات بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، تتضمن عروضاً للألعاب النارية والفنون التراثية والأنشطة العائلية، خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى 6 ديسمبر المقبل، في عدد من أبرز الوجهات الترفيهية بدبي.

وتشهد وجهة "ريفرلاند دبي" في دبي باركس آند ريزورتس عروضاً للألعاب النارية يومي 2 و3 ديسمبر، إلى جانب عرض ليزر مستوحى من المناسبة الوطنية، وعروض العيالة والفنون الشعبية، فيما تتزين الوجهة بألوان علم الإمارات ومجسم ضوئي للرقم "55"، احتفاءً بعيد الاتحاد.

وتتضمن الاحتفالات أنشطة للأطفال تشمل رسم الحناء والوجوه ولقاء الشخصيات الترفيهية، إضافة إلى مأدبة شواء مفتوحة في مطعم "الماشوه" خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر، تقدم مجموعة من الأطباق في أجواء احتفالية تتخللها عروض موسيقية حية.

ويقدم منتجع "ليجولاند دبي" برنامجاً احتفالياً من 27 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، يشمل بناء علم دولة الإمارات باستخدام مكعبات "ليجو"، وورشاً فنية وأنشطة مستوحاة من التراث الوطني، إلى جانب مسابقات البحث عن الكنز والأعلام الإماراتية داخل المنتزه، ولقاءات مع الشخصيات الترفيهية.

كما يستضيف فندق "ليجولاند" بوفيهاً خاصاً بمناسبة عيد الاتحاد من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، مع إتاحة تناول الطعام مجاناً للأطفال مقابل كل شخص بالغ يدفع قيمة الوجبة، وفق الشروط المعتمدة.

وفي "ذا جرين بلانيت دبي"، تتواصل أجواء الاحتفال يومي 2 و3 ديسمبر بعروض تراثية تشمل حضور الصقور وفناني المشي على العصي، إضافة إلى أنشطة الحناء والرسم على الوجوه، وتوزيع أعلام الإمارات الصغيرة، واستقبال الزوار بالتمر والقهوة العربية.

وتنظم حديقة "وايلد وادي المائية" فعاليات ترفيهية من 2 إلى 5 ديسمبر، تشمل عروضاً موسيقية وفقاعات الصابون ولقاءات مع الشخصيات الترفيهية، إلى جانب عرض خاص للمقيمين في دولة الإمارات بسعر 149 درهماً.

وتتيح وجهة "تي-ريكس غلامبينغ" للعائلات الاستمتاع بعطلة عيد الاتحاد من خلال تجارب التخييم الفاخر والأنشطة الترفيهية، مع خصومات تصل إلى 20% عند الحجز المسبق، تشمل وجبة الإفطار والدخول إلى متنزهات دبي باركس آند ريزورتس ومعالم "ريفرلاند دبي".

وتشارك "روكسي سينما" في أجواء المناسبة الوطنية بتقديم عروض سينمائية متنوعة للعائلات والأصدقاء خلال عطلة عيد الاتحاد.

وتأتي هذه الاحتفالات ضمن موسم "Truly Amazing" الذي تنظمه دبي القابضة للترفيه، بهدف توفير تجارب تجمع بين الموروث الثقافي والأنشطة الترفيهية، وتعزيز مشاركة العائلات والزوار في الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات.