أبوظبي في 19 نوفمبر/وام/ أكد فائزون بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل أن الجائزة تمثل تقديراً للجهود المبذولة في تعزيز رفاهية العمال وتطوير الكفاءات المهنية، وترسيخ بيئة عمل قائمة على التقدير والاهتمام بالموارد البشرية، بما يعكس التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق أفضل الممارسات في سوق العمل بالدولة.

وقال فرانسيس ألفريد، المدير العام لمجموعة شوبا في دولة الإمارات، إن فوز المجموعة بجائزة أفضل شركة إنشاءات في مجال رعاية العمال يمثل شرفاً كبيراً، ويعكس حرصها على توفير بيئة عمل تضع رفاهية العاملين في مقدمة أولوياتها.

وأوضح أن المجموعة يعمل لديها نحو 60 ألف موظف، من بينهم أكثر من 50 ألفاً من الكوادر الفنية والعمالية، مؤكداً أن ثقافة العمل في المجموعة تقوم على مفهوم الأسرة الواحدة، حيث يعمل الفنيون والعمال والموظفون معاً للمساهمة في بناء مستقبل المجموعة ودولة الإمارات.

من جانبه، أعرب مانيهاندان بالاس غوروميان، الفائز بالمركز الأول في فئة المواهب الفنية، عن تقديره لهذا التكريم، مؤكداً أن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة تطوير مهاراته وبذل المزيد من الجهود في مسيرته المهنية التي تمتد لنحو 13 عاماً في دولة الإمارات.

وقال إن حصوله على الجائزة جاء تقديراً لمهاراته المتعددة وخبراته المهنية في عدد من التخصصات، رغم أن خلفيته الأكاديمية في هندسة الأجهزة والتحكم، إذ عمل في مجالات هندسة الاتصالات وضمان الجودة ومراقبة الجودة والمساحة الكمية، مشيراً إلى أن تقدير الشركة لمهاراته، إلى جانب تكريم وزارة الموارد البشرية والتوطين، يشكل دافعاً إضافياً لمواصلة العطاء وتوظيف خبراته في بيئة العمل.

بدوره، قال ياسر عبدالله الأحمد، من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، إن الهيئة تأهلت للجائزة عن فئة السكنات العمالية التي تضم أقل من 3 آلاف عامل، وذلك عن منطقة الغيل الصناعية في رأس الخيمة، للسنة الثانية على التوالي.

وأضاف أن الهيئة حققت المركز الأول في الدورة السابقة عن منطقة الحمراء الصناعية، فيما تأهلت هذا العام عن منطقة الغيل الصناعية، معرباً عن اعتزازه بهذا الإنجاز.

وعبر عن تطلع الهيئة إلى مواصلة المشاركة في الدورات المقبلة، في ظل تزايد أعداد الجهات المشاركة، التي بلغت نحو 30 ألف جهة، بما يجعل التأهل للجائزة إنجازاً محل تقدير.