دبي في 19 نوفمبر /وام/ انطلقت اليوم في دبي أعمال الدورة السادسة من المؤتمر الخليجي للأسواق المالية والخزينة 2026، الذي تنظمه جمعية الأسواق المالية الإماراتية، تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري للجمعية، بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والمالية والخبراء والمتخصصين في أسواق رأس المال والاستثمار من دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر يومين، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك فرصاً واعدة لتعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي، تتجاوز حدود تطوير الأسواق المالية في كل دولة على حدة، بما يسهم في توسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية المنطقة في الاقتصاد العالمي.

وقال إن دولة الإمارات عملت على بناء مؤسسات راسخة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الابتكار وتهيئة بيئة اقتصادية تمكّن الشركات والأسواق المالية من النمو والازدهار، مشيراً إلى أن نجاح الاقتصادات يرتكز على قوة المؤسسات وكفاءة الأسواق وثقة المستثمرين بمستقبلها.

وأوضح أن التقدم الاقتصادي يمثل مسيرة مستمرة تتطلب التطوير والاستعداد للتحولات العالمية، في ظل المنافسة المتزايدة بين المراكز المالية وظهور فرص استثمارية جديدة وتحديات متغيرة، مؤكداً أهمية استشراف المستقبل وتعزيز القدرات المؤسسية لضمان الجاهزية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمالية.

من جانبه، أكد محمد الهاشمي، رئيس جمعية الأسواق المالية الإماراتية، أن إدارات الخزينة والأسواق المالية أصبحت ركيزة إستراتيجية في عمل المؤسسات المالية، تؤدي دوراً محورياً في تعزيز مرونتها وتنافسيتها وكفاءة إدارة المخاطر وتخصيص رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن بناء قطاع مالي قوي لا يعتمد على رأس المال والبنية التحتية والأطر التنظيمية وحدها، بل يستند أيضاً إلى الخبرات المهنية والنزاهة والقدرة على اتخاذ القرارات المدروسة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يؤديه المتخصصون في إدارة السيولة وهيكلة التمويل وحماية المراكز المالية للمؤسسات.

وأوضح الهاشمي أن الجمعية تسعى إلى تعزيز دورها في تطوير الكفاءات المالية وتبادل المعرفة وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والهيئات المهنية الدولية والجمعيات النظيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يدعم الارتقاء بالمعايير المهنية وتطوير الأسواق المالية.

وشدد على أهمية تحويل المناقشات التي يشهدها المؤتمر إلى مبادرات عملية وشراكات مهنية تسهم في دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.

وشهد برنامج المؤتمر مشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ضمن المتحدثين الرئيسيين، إلى جانب فقرة لتكريمه، تقديراً لإسهاماته في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول لعبة تفاعلية مباشرة لتداول الأسهم بعنوان "LSEG Market Makers"، تقدمها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، بهدف إتاحة تجربة عملية للمشاركين تحاكي آليات التداول وصناعة السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية في بيئة تتسم بتغير الأسعار وحركة السيولة.

وناقشت جلسات اليوم الأول دور الأسواق المالية في دعم النمو الاقتصادي الخليجي، وفرص الاستثمار في أسواق الطاقة العالمية، والتحولات في النظام المالي الدولي، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير إدارة الخزينة وتعزيز السيولة وجذب المستثمرين العالميين.

ويواصل المؤتمر أعماله غداً بمناقشة مستقبل أسواق رأس المال الخليجية، وتطور أدوات التمويل، ودور المؤسسات المالية في التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى مستقبل الأسواق المالية الرقمية والاقتصادات القائمة على ترميز الأصول.

ويتضمن البرنامج حفل توزيع جوائز التميز في الأسواق المالية والخزينة الخليجية لعام 2026، لتكريم المؤسسات والمبادرات المتميزة في القطاعات المصرفية والوساطة المالية وتقنيات الخزينة والتكنولوجيا المالية.