أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ شهدت فعاليات اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 في قاعة مارنيا أدنيك، إقبالا كبيرا من الزوار، وإطلاقات مميزة للمنتجات، ونشاط تجاري ملحوظ، ومجموعة واسعة من التجارب البحرية وفعاليات الترفيه.

تُقام الدورة الثامنة من المعرض، وهي الأكبر في تاريخه، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويستمرحتى 22 نوفمبر الجاري، ويجمع 1210 عارضين وعلامات تجارية من 57 دولة على مساحة تتجاوز 96,000 متر مربع، مع عرض 168 قارباً في المرسى.

وتنظّم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، معرض أبوظبي الدولي للقوارب، ليشكّل منصة دولية تجمع بناة القوارب والشركات البحرية والمشترين والمختصين في القطاع والهواة، بهدف التواصل وعرض المنتجات الجديدة وبناء الشراكات واستكشاف الفرص التجارية. ويُقام المعرض مع انطلاقة موسم الملاحة البحرية في الخليج، ما يتيح للعارضين التواصل مع جمهور مؤهل في فترة مهمة لقرارات الشراء في سوق القوارب بالمنطقة.

وشهد يوم الافتتاح إطلاق عدد من المنتجات لعلامات تجارية محلية وإقليمية ودولية رائدة، عرضت مجموعة متنوعة من القوارب، من بينها قوارب الكاتاماران وقوارب الصيد والقوارب الترفيهية والقوارب السكنية وغيرها. وجرى الكشف عن العديد من هذه المنتجات للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ما يؤكد الأهمية المتنامية للمعرض كمنصة لتقديم المنتجات والابتكارات الجديدة إلى سوق القوارب في المنطقة.

كما شهد المعرض توقيع عدد من مذكرات التفاهم شاركت فيها "دلما مارين"، إحدى الجهات الراعية للمعرض وأبرز العارضين فيه. وكشفت "مارا مارين للتجارة" كذلك عن "مارا ويفز"، وهو حل مقاعد بحرية فاخر مخصص للقوارب واليخوت، إلى جانب "مارا مارين بوت ليفتر"، وهي منصة رفع قوارب مخصصة جرى تطويرها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وسهولة الاستخدام.

وفي "ركن المعرفة"، أُقيمت جلسات حوارية ثرية، من بينها جلسة بعنوان "تشكيل الحياة على الماء: اللوائح التي تقود مستقبل أبوظبي البحري"، شاركت فيها الدكتورة هيا الدغلس، مدير الربط الاستراتيجي في مركز أبوظبي البحري والنقل المتكامل، وخولة الشحي، مدير مركز أبوظبي البحري في "أبوظبي البحرية". وسلّط المتحدثون الضوء على جهود أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز بحري عالمي رائد، عبر جعل ممراتها المائية أكثر أمانًا وسهولة في الوصول وجاذبية، مع دعم نمو الأعمال والاستثمار والتعاون في القطاع.

وأكدوا أن الإمارة، من خلال مبادرات تشمل "مركز أبوظبي البحري" ومنصة الاستدامة "مصادر" وأطر تنظيمية جديدة للسفن ذاتية القيادة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبنية تحتية ذكية مثل مركز مراقبة الممرات المائية والتحكم بها، تجمع بين الابتكار والاستدامة والسلامة، مع الاستثمار في الجيل القادم من الكفاءات البحرية.

وإلى جانب الشق التجاري، يقدّم معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 برنامجًا متنوعًا من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المصممة للعائلات وهواة الإبحار والزوار من مختلف الأعمار. ويتيح "مركز الملاحة" تجارب بحرية تتنوع بين رحلات القوارب السريعة المطاطية (RIB) وجولات سيارات الأجرة المائية السياحية، بينما تمنح "منطقة التجارب البحرية" الزوار فرصة مشاهدة القوارب أثناء عملها عبر العروض الحيّة والتجارب على الماء.

وفي أرجاء قاعة مارينا أدنيك والواجهة البحرية المحيطة بها، يستمتع الزوار بعروض ترفيهية متجوّلة تشمل عروضًا بطابع "ريفييرا"، وعروض السير على الأعمدة العالية، والموسيقى الحية، وعروض العيالة التقليدية وغيرها. واختُتم اليوم بعرض للألعاب النارية أضاء سماء الليل، في ختام مبهر لفعاليات اليوم.

وتوسّع التجارب الجديدة التي تقدمها دورة 2026 نطاق المعرض إلى ما هو أبعد من نموذج معارض القوارب التقليدي، ومنها "سوق أصحاب القوارب" و"منطقة أسلوب الحياة واللياقة" و"منطقة الحياة في الهواء الطلق"، إلى جانب أنشطة جديدة للزوار مثل "رحلة البحث عن الكنز" على امتداد المعرض وتجارب التراث البحري.

كما يضم المعرض مركبات ترفيهية ضمن عرضه الموسّع لأنماط الحياة في الهواء الطلق، ما أتاح للزوار فرصة استكشاف المنتجات والتجارب المرتبطة بالحياة خارج المياه. وتجمع "منطقة الحياة في الهواء الطلق" المركبات الترفيهية إلى جانب الأثاث الخارجي وحلول التظليل وأجهزة الشواء والمطابخ الخارجية ومعدات التبريد وإكسسوارات تناول الطعام ومعدات الطهي المحمولة.