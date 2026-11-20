وارسو في 20 نوفمبر/ وام / دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى توخي الحذر من التطرف اليميني في مختلف أنحاء أوروبا، وذلك فى تصريحات له نقلتها وسائل الإعلام خلال زيارة أجراها الخميس إلى معسكر الاعتقال النازي السابق أوشفيتس-بيركيناو في بولندا.

وقال بيستوريوس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن أوشفيتز كان المحطة الأكثر مأساوية في الجرائم النازية مضيفا " عندما أسرد هذه الأمور بهذه الطريقة، سرعان ما نلاحظ أننا نعيش في زمن يشهد عودة هذه الأفكار إلى الواجهة وانتشارها مجددا، من خلال أحزاب اليمين المتطرف في مختلف أنحاء أوروبا".

وأكد بيستوريوس أن ألمانيا تتحمل مسؤولية ضمان عدم تكرار أي أحداث مماثلة لما شهده أوشفيتس على الإطلاق.