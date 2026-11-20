واشنطن في 20 نوفمبر / وام / أعلنت الحكومة الأمريكية أنها منحت للمرة الأولى شركات حق التعدين في أعماق المحيط قبالة سواحل ساموا الأميركية حيث تغطي عمليات بيع حقوق الاستغلال مساحة 12,5 مليون هكتار في منطقتين قبالة الأرخبيل الأميركي الواقع في المحيط الهادئ حسبما نقلته وسائل الإعلام.

وقال وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم في بيان "هذه هي المرة الأولى التي تُجري فيها الولايات المتحدة عملية بيع لحقوق استغلال المعادن الحيوية في المناطق البحرية بالمحيط الهادئ، وهي خطوة تاريخية لأمن الطاقة والمعادن في أميركا".

وأضاف أن هذا "يمهد الطريق لمعرفة المزيد عن الموارد قبالة سواحل ساموا الأميركية وتقييم ما إذا كان بإمكانها المساهمة في توفير إمدادات محلية أكثر موثوقية".

وتسعى شركات التعدين لاستكشاف الأعماق السحيقة للمحيط بحثا عن معادن النيكل والنحاس والكوبالت التي تعد حيوية للبطاريات الحديثة وأنظمة السيارات الكهربائية.

-خلا-