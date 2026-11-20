الأحساء في 20 نوفمبر / وام / وقّعت الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي "مَير" المعروفة سابقاً باسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، مذكرة تفاهم مع شركة وادي الأحساء للاستثمار المحدودة، الذراع الاستثماري لجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، بهدف استكشاف وتطوير فرص استثمارية مشتركة في القطاعين الزراعي والغذائي، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

جاء توقيع المذكرة خلال مشاركة الهيئة بصفتها راعياً فضياً في المؤتمر الدولي الثالث للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الذي نظمته جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة باحثين وخبراء ومتخصصين من داخل المملكة وخارجها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار للتعاون بين الجانبين في استكشاف وتقييم الفرص الاستثمارية وتطوير المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي والقطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية والدول العربية، بما يشمل مشروعات تطوير النخيل والمجمعات الزراعية والصناعية وسلاسل القيمة الزراعية والغذائية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الاستثمارية والفنية والاستشارية لدى الطرفين لتطوير مشروعات ذات جدوى اقتصادية وأثر تنموي مستدام.

وأكد سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي، أن مشاركة الهيئة في المؤتمر تأتي في إطار توجهها الاستراتيجي نحو توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية، وتعزيز مشاركتها في المبادرات والمنصات التي تتيح استكشاف فرص جديدة لدعم الأمن الغذائي في الدول العربية.

وقال إن الهيئة تواصل جهودها لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعين الزراعي والغذائي، والعمل مع شركائها على تطوير مشروعات قابلة للنمو والتنفيذ، من خلال توظيف خبراتها الاستثمارية والتنموية، وتعزيز التكامل بين الإمكانات الفنية والبحثية والموارد المالية، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة.

وأضاف أن مذكرة التفاهم مع شركة وادي الأحساء للاستثمار تمثل خطوة عملية نحو توسيع مجالات التعاون في دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية وتطوير المشروعات ذات الأولوية، والاستفادة من الإمكانات البحثية والتطبيقية لتحويل مخرجات الابتكار إلى فرص استثمارية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد سعادة يوسف بن سليمان الشعوان، الرئيس التنفيذي لشركة وادي الأحساء للاستثمار المحدودة، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون في تطوير فرص استثمارية في القطاعين الزراعي والغذائي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الاستثمارية والفنية لدى الجانبين.

وناقشت جلسات المؤتمر سبل توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير الإنتاج الزراعي وإدارة الموارد، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية التنوع الحيوي، واستعراض الحلول المبتكرة للتحديات الغذائية والبيئية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.