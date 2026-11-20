لاهاي في 20 نوفمبر / وام / أعلنت هولندا أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس غرب النيل في البلاد ارتفعت منذ مطلع السنة الجارية إلى 81 حالة، بعد تأكيد أربع حالات إضافية، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالعدوى 13 وفاة، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام عن المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة.

وأوضح المعهد أن ثلاثا من الحالات الأربع تعود إلى أشهر سابقة ولم يبلغ عنها إلا مؤخرا، مرجحا أن تكون العدوى قد انتقلت إلى أحد المصابين عن طريق نقل الدم من متبرع مصاب لم تظهر عليه أعراض فيما يظل إقليم جنوب هولندا الأكثر تضررا بـ 47 إصابة مؤكدة.

-خلا-