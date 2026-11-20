العين في 20 نوفمبر/ وام/ يعود برنامج "ليالي الشعر: الكلمة المغنّاة"، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن فعاليات "مهرجان العين للكتاب" في دورته الـ 17 التي تقام تحت شعار "واحة الحكايات"، إلى العين "دار الزين"، التي احتضنت انطلاقته الأولى ودعمت حضوره المتنامي في المشهد الثقافي حتى غدا حدثاً رئيساً في أجندة الحدث.

واستقبل قصر المويجعي التاريخي عشّاق الشعر والقصيد، في افتتاح الموسم الخامس من البرنامج الذي ينطلق هذا العام تحت شعار "أبيات على الوتر".

واستهلت الأمسية فقراتها بإلقاء شعري قدّمه الشاعران مرشان بن نعمان وخالد بن خلفان بن نعمان، أعقبته فرقة بن يعروف الحربية برزفة ترحيبية بالضيوف على أنغام أغنية مهرجان العين للكتاب، تلاه عرض مرئي مميّز استعاد أبرز محطات البرنامج خلال مواسمه الأربعة الماضية.

وأكد سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، في كلمته الافتتاحية، أن القصائد المغنّاة في الشعر الشعبي الإماراتي حملت حكمة الأوّلين وقيمهم وسنعهم الأصيل، ونقلتها إلى القلوب حتى أصبحت جزءاً راسخاً من الثقافة والهوية، لتجسّد قيم الجمال والحق وأخلاق الكرم والوفاء والاعتزاز.

واستعرض الطنيجي شواهد شعرية لعدد من الشعراء، مشيراً إلى حكمة الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تُعَدُّ مرجعاً للأجيال، وإلى بيت سعيد بن هلال الظاهري "تغزر عيوني في المغطاي وتعاف شي دوم مكشوف"، وبيت عوشة بنت خليفة السويدي "فتاة العرب" القائل "برقى روس الشرايف ما بنزل للوطاه"، وما يُسمع من رائعة سعيد بن عتيق الهاملي، وحضور أبيات كميدش بن نعمان وخليفة بن مترف، ومعاني الوفاء في شعر سالم الجمري، وبراعة راشد الخضر في "اللعبة اللغوية" بين السفر والسفرجل ضمن نمط غزلي متسم بالحشمة، ومفردات حمد بن سوقات الغزلية التي تصوّر الرفق والكتمان.

وربط الطنيجي محتوى الدورة الخامسة بشطر من شعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيب الله ثراه: "إن تبسّم إوضحن ذيك الثنايا.. كنّهن درّ وحصابي امنقينّه" ليعبّر عن الشعراء العشرين المحتفى بهم هذا العام، والقصائد المغنّاة، والأصوات، والموسيقيين.

واستعرض أبرز إنجازات البرنامج الذي أثمر عن إصدار عدد من أهم الدواوين الشعرية لأبرز الشعراء الإماراتيين، ومنها ديوان "سيد الشرق" للشاعر سالم سيف الخالدي، و"حديث القوافي" للشاعر خلفان بن نعمان الكعبي، و"أنغام الخلود" للشاعرة هند بنت سعيد بن هلال الظاهري، معلناً إطلاق ديوان "تاج راسي" للشاعر حمد الكتبي، كما عرض نسخة تجريبية من كتاب "ليالي الشعر" الذي أعده المركز لتوثيق مسيرة "ليالي الشعر" خلال المواسم الأربعة الماضية، مؤكداً أن الدورة الحالية تحتفي بتتويج خمس سنوات من العمل وإصدار خمسة دواوين تضم مختارات لأبرز الشعراء المشاركين مع ربط الإبداع الشعري بثقافة الأجيال الجديدة.

وتواصلت الأمسية مع الجلسة الحوارية "على طاري الهوى غنى القصيد" التي أدارها الإعلامي عبد الله الكعبي، مسلطةً الضوء على التجارب الشعرية لأربعة من رواد الشعر النبطي في مدينة العين وحكاياتهم المتصلة بذاكرة المكان وكيف تحولت قصائدهم إلى ألحان تناقلتها الأجيال.

وقدّم الباحث التراثي الدكتور راشد المزروعي تجربة الشاعر محمد بن سلطان الدرمكي استعرض فيها نشأة الأغنية الشعبية الإماراتية منذ ستينيات القرن الماضي وأبرز روادها، مثل: علي بن روغة وحارب حسن وميحد حمد، وتأثير الشيخ زايد ومدينة العين في مسيرة الدرمكي وقصائده مثل "شرتٍ عيل بصلايف"، و"يا ناصر وبشكي ودادي".

وتناول الباحث التراثي محمد سعيد الرميثي تجربة الشاعر سعيد بن هلال الظاهري ومجالسه ومفرداته المحلية وتعلقه بالمكان، فيما استعرض سيف بن كميدش تجربة والده الشاعر الراحل كميدش بن نعمان وسيرته في العين وإرثه الذي غنّي منه عددٌ من القصائد وصدر له ديوانان، بينما تناول الشاعر سلطان بن خليف الطنيجي تجربة الشاعرة عوشة بنت خليفة ومساجلاتها ومجرياتها وحضورها الشعري البارز.

وتخلّل الحوار فقرات غنائية وموسيقية أحياها الفنان معضد الكعبي بمرافقة الإيقاعي عبد الله البلوشي، مقدماً أغنيات من قصائد الشعراء الذين تناولتهُم الأمسية.

ويتواصل البرنامج هذا العام مسلّطاً الضوء على التجربة الشعرية لعشرين من روّاد الشعر النبطي الإماراتي الذين ارتبطت قصائدهم بالأغنية الإماراتية الأصيلة، ومستحضراً سير نخبة من الشعراء، مبرزاً دورهم في إثراء الهوية الثقافية والموروث الشعري والغنائي للدولة.

ويواصل مهرجان العين للكتاب، من خلال برامجه الثقافية والمعرفية والمجتمعية، الإسهام في تعزيز مكانة اللغة العربية لغةً للثقافة والمعرفة والإبداع، ودعم المواهب المحلية، وتشجيع القراءة بوصفها ممارسة يومية، بما ينسجم مع إستراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز دورها في المشهد الثقافي والإبداعي.