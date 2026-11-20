بوخارست في 20 نوفمبر/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي سيباستيان دانوت نيكولايسكو، وزير خارجية جمهورية رومانيا، وذلك في مقر وزارة الخارجية الرومانية بالعاصمة بوخارست، على هامش مشاركته في الدورة الخامسة عشرة لمنتدى بوخارست.

حضر اللقاء سعادة كل من حميد أحمد الطاير عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسلطان محمد العلي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية رومانيا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية رومانيا، وسبل تطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية البناء على العلاقات القائمة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والازدهار.

وتناولت المباحثات التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وانعكاسات النزاعات والتوترات الجيوسياسية على الأمن والاستقرار الدوليين، وأهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يحفظ سيادة الدول ويعزز الأمن والاستقرار.

وشدد معالي الدكتور علي النعيمي على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات الدولية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تنطلق في سياستها الخارجية من نهج يقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، ودعم الحلول السياسية التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

كما تناول اللقاء أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ولا سيما ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد والطاقة، في ظل الترابط المتزايد بين أمن منطقة الشرق الأوسط والأمن والازدهار الاقتصادي في أوروبا.

وجرى التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير التعاون الثنائي، بما يعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات ورومانيا وحرصهما على تطويرها في المجالات ذات الأولوية.