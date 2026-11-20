الشارقة في 20 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة عمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية وسفير دولة الإمارات غير المقيم لدى دولة الفاتيكان، أن العلاقات الراسخة بين الدول تستمد استمراريتها وقوتها من الروابط التي تجمع شعوبها، والتي تقوم على تبادل المعرفة، والثقة، والقدرة على الحوار رغم اختلاف وجهات النظر.

وقال غباش، خلال جلسة حوارية تناولت دور الشباب في توطيد العلاقات بين الدول، إن مبادرة "سفارات الشباب" تمنح الطلبة فرصة لبناء هذه الروابط والمساهمة في رسم ملامح مستقبل أكثر ترابطاً، يقوم على حب الاستطلاع والاحترام والتواصل المستمر.

وأعلنت الجامعة الأميركية في الشارقة إطلاق مبادرة "سفارات الشباب" بتدشين أربع سفارات شبابية تمثل البحرين والهند والمغرب وروسيا، بهدف تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون الدولي، وإتاحة الفرصة لتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وشركائها الدوليين.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب من الإسهام في التعاون الدولي من خلال التعليم والحوار والمبادرات العملية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف إلى وجهات نظر مختلفة وبناء شراكات فاعلة.

وأكد الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، أهمية العلاقات بين الشعوب في ترسيخ التعاون الدولي، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في تمكين الشباب من بناء علاقات تتجاوز الحدود الجغرافية، وتبادل الخبرات والمعارف، وتحويل الحوار إلى تعاون ملموس.

من جانبها استعرضت اليازية إبراهيم الشحي، مؤسسة مبادرة سفارات الشباب وطالبة الدراسات الدولية في الجامعة، رؤيتها للمبادرة وأهدافها، فيما ألقى سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، كلمة تناول فيها دور الشباب في تعزيز التفاهم والمشاركة في التعاون الدولي.

وقال النعيمي إن الشباب الذين يفهمون الدبلوماسية يمكنهم تشكيل جسوراً بين المجتمعات، من خلال دراسة مجتمعات مختلفة والاستماع مباشرة إلى أبنائها والعمل معاً على مشاريع مشتركة، بما يسهم في ترسيخ الأسس الإنسانية للتعاون، مشيراً إلى أن المبادرة تحول هذه المسؤولية إلى فرصة حقيقية لطلبة الجامعة الأميركية في الشارقة.

وأدار الجلسة الحوارية أحمد القاسمي، طالب الدراسات الدولية في الجامعة والملحق الثقافي لسفارة الشباب الروسية.

وشهدت المبادرة تدشين السفارات الشبابية الأربع، حيث تولت إزما فاطمة، طالبة الدراسات الدولية، مهام سفيرة الشباب المعنية بالهند، ومريم نقابي، طالبة الماجستير في الدراسات الدولية، مهام سفيرة الشباب المعنية بالمغرب، فيما تولى حسن هاشم، طالب الهندسة المدنية، مهام سفير الشباب المعني بالبحرين، وتولت آسيا ألييفا، طالبة إدارة سلسلة الإمداد، مهام سفيرة الشباب المعنية بروسيا، وقدم السفراء عروضاً موجزة عن بلدانهم أمام كبار الشخصيات الحاضرة.

كما تضمن البرنامج جلسة متخصصة باللغة العربية بعنوان "القيادة في ظل عدم اليقين: قيادة الشباب والتواصل الاستراتيجي وإدارة الأزمات"، قدمها أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير "CNN الاقتصادية" باللغة العربية و"العين الإخبارية"، واستعرض خلالها خبرته في غرف الأخبار، مسلطاً الضوء على كيفية اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات والتواصل في الظروف الضاغطة.

وتتيح الجامعة الأميركية في الشارقة لطلبتها التواصل مع قيادات من قطاعات الصناعة والحكومة والمؤسسات حول العالم، وتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات المهنية وبناء علاقات تتجاوز قاعات الدراسة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم القيادية وتوسيع آفاقهم وإعدادهم للإسهام في مجتمعاتهم.