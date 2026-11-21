العين في 20 نوفمبر/ وام / استضاف المسرح الرئيس لـ"مهرجان العين للكتاب"، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار "واحة الحكايات"، جلسة بعنوان "العين في خريطة السياحة العربية: المكانة والطموح"، احتفت باختيار مدينة العين عاصمة للسياحة العربية للعام 2026.

تحدثت في الجلسة نورة المنصوري، رئيس قسم إدارة وجهة العين في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وحاورتها شمسة العميمي، عضو مجلس شباب دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وأوضحت المنصوري، خلال الجلسة التي أقيمت في العين سكوير، أن العمل على إبراز هوية العين يرتكز على تقديم معالمها وعناصرها بوصفها قصة واحدة متكاملة تروي تاريخ الإنسان في المدينة من الجبل والزراعة والأرض وصولاً إلى الواحات والقلاع والمواقع الأثرية، سواء كانت مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أو ضمن المواقع الثقافية والسياحية الأخرى، مشيرةً إلى أن هذا النهج يعكس عمق الحضارة الإماراتية الممتدة لآلاف السنين ويخاطب الزائر والمجتمع المحلي.

وأكدت أن ما يميز العين عن غيرها من مناطق الدولة أصالة مواقعها الأثرية وتنوعها الثقافي والزراعي، إلى جانب تقديم التجارب بلغة أهل العين وثقافتهم، لافتةً إلى إمكانية تطوير عناصر كالواحات والزراعة إلى تجارب سياحية وأنشطة تجارية وإرشادية أوسع يشارك في قيادتها شباب المدينة بوصفهم الأقدر على رواية حكايتها. وتطرقت إلى دور الفعاليات الثقافية والسياحية ومن بينها مهرجان العين للكتاب في إثراء تجربة الزائر وتشجيعه على إطالة مدة إقامته أو العودة إلى الوجهة، موضحةً أن لكل فعالية أثرها الخاص على الحركة السياحية والاقتصادية، وأن التجارب التفاعلية المرتبطة بثقافة العين وأهلها تحظى بإقبال أكبر.

وفيما يتعلق بلقب "عاصمة السياحة العربية 2026"، شدّدت المنصوري على أن التوجه يركّز على استدامة الأثر لما بعد هذا العام والحفاظ على الزوّار واستقطاب فئات جديدة، مع تحقيق التوازن بين النمو السياحي وصون شخصية العين وهدوئها وسكينتها من دون الإضرار بالمجتمع المحلي أو الانجراف وراء نماذج السياحة الكبرى، متمنيةً أن تبقى العين بعد عشر سنوات متمسكة بمقوماتها ومتقدمة بسواعد شبابها، ووجّهت دعوة للجمهور لزيارة المدينة واستكشاف مواقعها الأثرية وحضاراتها العريقة.

واختار مركز أبوظبي للغة العربية أن يدشّن الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب تحت شعار "واحة الحكايات" ليفتتح فصلاً جديداً من مسيرته الثقافية في خطوة إستراتيجية تؤسس لمفهوم أدبي بصري متكامل، يستلهم خصوصية مدينة العين الجغرافية، والتاريخية، ويمنح الحدث الثقافي البارز شخصية تعبيرية متفردة تحتفي بالكلمة وصناعها.

وجاء هذا الإعلان تتويجاً لرؤية ثقافية عميقة تبناها مركز أبوظبي للغة العربية، مستلهماً المفهوم من الحملة السياحية الرسمية لمدينة العين للعام 2026، والتي اتخذت من الواحات التاريخية رمزاً أساسياً يعكس عراقة المكان الممتدة عبر الأجيال.

ومن هذا المنطلق، نجح المركز في نقل رمزية "الواحة" من فضائها الجغرافي والسياحي إلى أبعاد أدبية وثقافية رحبة، لتصبح الواحة في مهرجان العين للكتاب فضاءً حيوياً لالتقاء الأفكار، والتجدّد المعرفي، وتبادل الرؤى الإبداعية التي تثري الحوار الإنساني، وترسّخ قيم التواصل بين المبدعين، وأفراد المجتمع.