أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام / بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مجمل التطورات الإقليمية.

كما استعرض سموه مع معالي وزير الخارجية الأمريكي الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية، وتطرق سموه إلى دعم دولة الإمارات للجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم تطلعاته نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.