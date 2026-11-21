أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام / انطلق مهرجان التراث البحري في نسخته الخامسة مع فعاليات وتجارب جديدة تناسب الجميع، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ويستمر حتى 29 نوفمبر الحالي في كورنيش أبوظبي.

ويحتفي المهرجان بالإرث البحري الغني لدولة الإمارات، عبر العديد من العروض الفنية والحرف التقليدية وتجارب الطعام المتنوعة، وورش العمل والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تناسب الجميع.

وتماشياً مع "عام الأسرة"، تشهد النسخة الخامسة إطلاق مجموعة من الفعاليات والتجارب الجديدة التي تجمع بين السرد القصصي الغامر والورش العملية، بهدف استكشاف تاريخنا البحري، ودوره في تشكيل هويتنا، وما يحمله من قيم وتقاليد أصيلة تتوارثتها الأجيال.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: يجسّد مهرجان التراث البحري التزامنا الراسخ بصون تراثنا وتعزيز حضوره، بوصفه ركيزةً أساسيةً لهويتنا الوطنية فقد غرس البحر في نفوس أجدادنا قيم الصبر والعزيمة والتكاتف والتلاحم المجتمعي، التي لا تزال تلهم مجتمعنا وتوجه مسيرته اليوم. ولا يقتصر الحفاظ على تراثنا البحري على حماية تقاليد الماضي، بل يمتد إلى رفع الوعي بقيمتها وضمان استمراريتها وتزامناً مع عام الأسرة، يوفر المهرجان فرصةً لتعزيز الارتباط بتاريخنا المشترك، ونقل هذا الإرث عبر الأجيال.

وترتكز فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان التراث البحري على ثلاثة محاور رئيسية، هي العروض الفنية والتراث الحي، حيث يتصدر العرض الموسيقي التراثي برنامج المسرح الرئيسي، مقدماً عرضاً جديداً يستلهم التاريخ البحري لدولة الإمارات ويجمع الأهازيج والشعر والموسيقى العصرية، كما يضم البرنامج مجموعة من فنون الأداء، من بينها "العيالة والنهّمة والآهلة" إلى جانب أربعة مشاهد تمثيلية يومية من الموروث البحري الإماراتي.

ويشمل البرنامج كذلك جلسات موسيقية، وعروض فن الصوت التي تقدّم الغناء المستوحى من أجواء المجالس على المسرح الرئيسي، وورش فن الإيقاع التفاعلية التي تتيح للجمهور التعرف إلى أنماط الأداء التقليدية والمشاركة فيه.

وللمرة الأولى، يقدّم المهرجان مسرح العرائس الذي يروي حكايات البحر ويبرز ما يحمله التراث البحري الإماراتي من قصص ومغامرات وقيم متوارثة، كما يكتمل برنامج العروض المباشرة ببرنامج الصقارة.

وتأتي ثانيا التجارب التفاعلية والعملية، حيث تقدِّم "تجربة المحمل"، الإضافة الجديدة للنسخة الخامسة من المهرجان، استعراضاً للحرف التقليدية المرتبطة بحرفة الجلافة عبر عروض مباشرة تكشف تفاصيل بنائها واستخداماتها، إلى جانب عروض إعادة تمثيل تحاكي ملامح الحياة البحرية قديماً.

كما يتيح معرض المحامل التقليدية الراسية على امتداد الرصيف، ومنها الجالبوت والسنبوك، للزوار فرصة التعرف إلى أنواع المحامل وأوجه الاختلاف والتشابه بينها، والأدوات المصاحبة لرحلة الصيد.

وتتيح تجربتا "الصياد" و"فلق المحار" للزوار خوض تجارب تفاعلية والتعرّف عملياً إلى تقاليد الصيد واستخراج اللؤلؤ من المحار، فيما يستعرض "بيت القهوة" مراحل إعداد القهوة الإماراتية التقليدية.

ويستضيف المهرجان 33 حرفياً يقدمون عروضاً حية وورش عمل تراثية تستعرض المهارات والتقنيات المرتبطة بها، وتعرّف الزوار بأهميتها في الموروث الثقافي الإماراتي.

ويحتفي المهرجان بحماة التراث الذين يسهمون في الحفاظ على التقاليد ونقل الحِرف والمعارف البحرية عبر الأجيال، من خلال مساحة مخصصة للتعرف على قصص البحارة والغاصة ورواياتهم المستمدة من التاريخ الشفهي، إلى جانب لقاء الطواش، ومعرض السنيار البحري، وتجربة "حكاية الدانة".

ويبرز المحور الثالث من خلال الأنشطة العائلية، حيث تستعرض ورش صناعة الأشرعة التقنيات المستخدمة في صناعة أشرعة المحامل، كما يمكن للعائلات المشاركة في بناء القلاع الرملية المستوحاة من البيئة المحلية، والانضمام إلى ورش الحرف البحرية التي يقدمها شركاء المهرجان.

ويمكن للأطفال عبر برنامج النوخذة الصغير جمع أختام خاصة عند إتمام تجارب المهرجان المختلفة، كما توفر منصة التصوير العاكس فرصة توثيق الزيارة بصور تذكارية مستوحاة من التراث البحري، وذلك فضلاً عن ورش العمل المتنوعة الأخرى، والألعاب الشعبية الإماراتية.

ويشهد المهرجان وللمرة الأولى إطلاق أربع ألعاب كرنفالية مستوحاة من التراث البحري والبيئة المحلية، تشمل لعبة التيلة، ولعبة رمي الأوتاد البحرية، ولعبة أسماك أبوظبي، ولعبة النشابة، مع تجارب تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعرّف على الموروث البحري الإماراتي.

ويعود سوق السمك إلى الواجهة البحرية، مقدماً تجربة المزاد التقليدي للأسماك، إلى جانب تجارب تفاعلية تتيح للزوار متابعة رحلة صيد السمك حتى الشواء.

وتقدم فعالية المطبخ: النسخة البحرية، رحلة لاستكشاف المأكولات البحرية. ويضم المهرجان 33 مطعماً، من بينها «المطبخ الإماراتي» و«بيت القهوة»، إلى جانب 25 سوقاً وأكثر من 30 متجراً، ليستمتع الزوار بتجارب متنوعة تجمع بين المأكولات والمنتجات التقليدية وخيارات التسوق.

ويربط جناح ثقافة أبوظبي زوار المهرجان بالمؤسسات الثقافية الرائدة في الإمارة، من خلال تجربة تفاعلية تتيح لهم استكشاف متاحف الإمارة ومواقعها الثقافية والتعرف عن قرب على تاريخنا وإرثنا الحضاري الغني.

وفي إطار جهود دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المستمرة لحماية التراث، وتعزيز حضوره والتعريف به، يواصل مهرجان التراث البحري نقل قصص المجتمعات والأفراد الذين أسهموا في تشكيل ملامح الإمارة إلى الأجيال الحالية. كما يتعرف الحضور على التقاليد التي شكّلت جزءاً أصيلاً من الحياة في دولة الإمارات، ويتفاعلون معها.

ويستقبل المهرجان زواره يومياً من الساعة 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 4:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع.