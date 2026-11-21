دبي في 21 نوفمبر / وام / استعرضت منصة "مشاريع المستقبل"، ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، 18 مشروعا مبتكرا قدمتها شركات ناشئة ورواد أعمال، تتناول تطوير حلول مستقبلية في مجالات البنية التحتية والتكيف مع التغيرات المناخية والطاقة والمياه والتنمية البشرية وأنظمة الحياة الحضرية.

وشهدت المنصة عروضاً تفاعلية للمشاريع ضمن أربعة مسارات رئيسية، أتاحت للمبتكرين استعراض تقنيات وحلولا تستهدف مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الاستدامة وتطوير الخدمات والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة.

وخصصت المنصة خلال اليوم الثاني من الفعاليات مساراً بعنوان "البنية التحتية المتكيفة مع الحرارة وتغيرات المناخ"، استعرضت خلاله أربعة مشاريع حلولا استشرافية لأنظمة مصممة للعمل بكفاءة وموثوقية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتغير الظروف المناخية.

وشهد مسار "الطاقة والمياه" عروضاً لأربع شركات ناشئة ضمن مبادرة "حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية"، تناولت أفكاراً وتقنيات مبتكرة لإعادة صياغة آليات توليد الطاقة واستخلاص المياه وإعادة استخدامها، بما يسهم في تطوير حلول أكثر استدامة لإدارة الموارد.

وفي اليوم الثالث، استعرض مسار "التصفيات النهائية للقطاعات: التنمية البشرية والتعلم" خمسة مشاريع مبتكرة ركزت على تطوير المهارات وبناء المعرفة، وتقديم حلول مستقبلية لتعزيز التعلم وتنمية القدرات البشرية.

كما شهد مسار "التصفيات النهائية للقطاعات: أنظمة الحياة الحضرية" خمسة مشاريع تناولت الترابط بين البنية التحتية المادية والخدمات العامة والعمليات البيئية والأنشطة اليومية للإنسان، بهدف تطوير منظومات حضرية أكثر كفاءة واستدامة.

وتعكس المشاريع المشاركة أهمية توظيف الابتكار وريادة الأعمال في تطوير حلول عملية للتحديات المستقبلية، وتعزيز التعاون بين المبتكرين والشركات الناشئة والجهات المعنية، بما يدعم بناء مدن ومجتمعات أكثر جاهزية للتحولات المستقبلية.