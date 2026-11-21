نيويورك في 21 نوفمبر/ وام/ دعت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة السلطات الإسرائيلية إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على مزارعي الزيتون الفلسطينيين وضمان وصولهم الآمن والمنتظم إلى أراضيهم، في ظل تصاعد غير مسبوق لعنف المستوطنين خلال الموسم الحالي.

وأفادت مجموعة العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان الجمعة، بتسجيل أكثر من 400 اعتداء للمستوطنين منذ سبتمبر الماضي في حصيلة قياسية امتدت للمنطقتين "أ" و"ب" وطالت متضامنين وصحفيين ودبلوماسيين، مخلفة إصابات وأضراراً شملت أكثر من 4 آلاف شجرة وتخريب أو سرقة ما يزيد على 25 ألف كيلوغرام من المحاصيل.

وأشار البيان إلى تجاهل الدعوات السابقة لحماية المزارعين مقابل تسجيل تساهل ودعم ومشاركة في الاعتداءات، مؤكدا اقتلاع السلطات الإسرائيلية أو إتلافها أكثر من 10 آلاف شجرة معظمها للزيتون في الضفة الغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

ولفت إلى منع القوات الإسرائيلية المزارعين قرب المستوطنات وخلف الجدار من دخول بساتينهم دون تصاريح مسبقة غالبا ما ترفض أو تلغى أو تكون غير كافية، مع اتساع القيود بفعل انتشار المستوطنات لتتجاوز حدود خريطة "التنسيق" الإسرائيلية، ما يحرم آلاف المزارعين من محاصيلهم.

وحذر البيان من أن استمرار القيود طوال العام يعرقل صيانة الأشجار ويقلص إنتاجيتها المستقبلية، ما يقوض الأمن الغذائي وحرية التنقل ويهدد رزق ما بين 80 ألفا و100 ألف أسرة بالضفة الغربية، في قطاع ذي مكانة اجتماعية وثقافية يسهم بنحو 15 في المائة من الناتج المحلي الزراعي.

وطالب بإجراءات عاجلة قبيل انتهاء الموسم لتمكين المزارعين من إدخال معداتهم ومركباتهم ونقل محاصيلهم بأمان ومحاسبة المعتدين وفق القانون الدولي، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى استخدام نفوذها لضمان تطبيق هذه التدابير واستمرارها طوال العام.

يذكر أن مجموعة العمل الإنساني تشكل منتدى للقرارات الإستراتيجية بقيادة المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، وتضم رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

- مط - أظ -