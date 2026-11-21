أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام / سجلت دولة الإمارات خلال عام 2026 سلسلة من الإنجازات في منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، عززت من خلالها حضورها في أجهزة الأمم المتحدة ومجالسها التنفيذية، والمؤسسات العلمية الدولية، والهيئات البحثية المتخصصة، إلى جانب تولي مواقع قيادية في مبادرات أممية، والانضمام إلى معاهدات وأطر دولية معنية بالبحث العلمي والتعاون البيئي والمناخي.

وتعكس هذه الإنجازات الثقة الدولية المتنامية بدور دولة الإمارات، وما تحظى به من تقدير لشراكاتها ومبادراتها وخبراتها في صياغة القرارات والسياسات العالمية المرتبطة بالسلم والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والعمل الإنساني، وغيرها من المجالات.

وانتُخبت الإمارات في 8 أبريل الماضي للمرة الثانية على التوالي عضواً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2026–2028، لتواصل مشاركتها في أعمال المجلس المعني بدعم جهود تمكين النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمساهمة في تحديد التوجهات والسياسات المرتبطة بعمل الهيئة على المستوى الدولي.

كما انتُخبت الدولة في ذات الشهر عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026–2028، لتشارك في أعمال المجلس المعني بتحديد التوجهات الإستراتيجية للبرنامج والإشراف على سياساته وأنشطته الإنسانية والتنموية، ولا سيما ما يرتبط بمواجهة الجوع وانعدام الأمن الغذائي والاستجابة للأزمات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، انتُخبت الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند والصين، عضواً في لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للفترة 2027–2030، وذلك خلال انتخابات عام 2026، لتشارك في أعمال اللجنة المسؤولة عن النظر في طلبات حصول المنظمات غير الحكومية على الصفة الاستشارية لدى المجلس ومتابعة أوضاعها وفقاً للضوابط الأممية.

وعلى صعيد المؤسسات العلمية الدولية، أعلنت الإمارات في يوليو 2026 انضمامها إلى مجلس العلوم الدولي (ISC) للمرة الأولى، مع اختيار مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ممثلاً وطنياً للدولة لدى المجلس، الذي يضم أكثر من 250 هيئة علمية حول العالم، تشمل الأكاديميات الوطنية للعلوم ومجالس البحوث والاتحادات والجمعيات العلمية الدولية.

ويتيح هذا الانضمام للدولة توسيع مشاركتها في الحوار العلمي العالمي، وتعزيز حضور الخبرات والأدلة العلمية في مناقشات السياسات الدولية، بما في ذلك المسارات المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن توسيع فرص التعاون وتبادل المعرفة مع المؤسسات البحثية والعلمية حول العالم.

وفي مجال العلوم القطبية، انضمت الإمارات رسمياً في 6 أبريل 2026 إلى معاهدة «سفالبارد»، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 125 لعام 2025، في خطوة وسعت نطاق مشاركتها في التعاون العلمي في القطب الشمالي، وأتاحت للباحثين الإماراتيين فرص إجراء أبحاث ميدانية في منطقة ني-أليسوند بأرخبيل سفالبارد في النرويج، إحدى أبرز المناطق الدولية المتخصصة في البحوث القطبية ودراسات الغلاف الجوي.

كما انضمت الدولة في أغسطس 2026 إلى اللجنة العلمية لأبحاث القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا» (SCAR) بصفتها عضواً منتسباً، وأُعلن عن العضوية في أكتوبر من العام نفسه، لتصبح أول دولة عربية تنضم إلى هذه الهيئة العلمية الدولية منذ تأسيسها قبل 68 عاماً.

وتتولى اللجنة تنسيق البحوث العلمية الدولية في القارة القطبية الجنوبية، وتقديم المشورة العلمية المستقلة التي تسهم في دعم حوكمة القارة والتقييمات العالمية للمناخ، فيما ستتم مشاركة الإمارات من خلال برنامج الإمارات القطبي ومركز البحوث القطبية في جامعة خليفة، بما يتيح للباحثين الإماراتيين المشاركة في مجموعات البحث والخبراء الدولية، وتوسيع التعاون مع المؤسسات العلمية المتخصصة.

وفي أحدث محطات الحضور الإماراتي في الدبلوماسية العلمية، انتُخبت الدولة، ممثلة ببرنامج الإمارات القطبي، في 17 نوفمبر 2026 للرئاسة المشتركة للجنة التوجيهية التنفيذية لمبادرة «عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل علوم الغلاف الجليدي 2025–2034»، وهي مبادرة عالمية تقودها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

ويشكل هذا الانتخاب موقعاً قيادياً جديداً للدولة في المبادرة التي تجمع الخبرات العلمية والمتخصصة في السياسات من مختلف أنحاء العالم، وتركز على تعزيز البحث والرصد والإنذار المبكر والتكيف مع التغيرات التي تشهدها الأنهار والصفائح الجليدية والبيئات المتجمدة، وما يرتبط بها من تداعيات على الأمن المائي وارتفاع مستويات سطح البحر والتغير المناخي.

وتسعى الإمارات من خلال الرئاسة المشتركة للجنة، إلى تعزيز الروابط بين الاكتشافات العلمية وصنع السياسات والاستثمار، وتوسيع مشاركة الدول غير القطبية ودول الجنوب العالمي في الجهود الدولية المعنية بعلوم الغلاف الجليدي، وتحويل المعرفة العلمية إلى نتائج عملية تدعم المجتمعات الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.