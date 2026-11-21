نيويورك في 21 نوفمبر / وام / حذر جان أرنو القائم بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، من مخاطر حدوث فراغ في جنوب لبنان مع اقتراب موعد مغادرة قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، مؤكدا أهمية الحفاظ على وجود دولي بالمنطقة ومواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بوصفه الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية.

ونقل أرنو إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماعهم بشأن القرار 1701، التوافق في لبنان حول أهمية تمديد حضور "اليونيفيل" ومخاوف القيادة اللبنانية من نشوء فراغ عقب مغادرتها، لا سيما ضرورة الحفاظ على الخط الأزرق، ومواصلة الاتصال والتنسيق الميداني بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وضمان الدعم الدولي للوصول الإنساني والمدني واستمرار الرصد وإعداد التقارير جنوبا.

وسلط الضوء على التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الخطيرة في جنوب لبنان جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشددا على التزام الحكومة اللبنانية بتوسيع سلطة الدولة عبر التدابير الأمنية وتفعيل المؤسسات العامة لتلبية احتياجات السكان المتضررين، وأكد أهمية الوقف الكامل للأعمال العدائية والحفاظ على الاستقرار للتقدم في هذا المسار.

وجدد أرنو التزام الأمم المتحدة بدعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه واستقراره، داعيا مجلس الأمن إلى تبني استجابة شاملة للتحديات التي تواجه البلاد.