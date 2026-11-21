كوناكري في 21 نوفمبر/ وام/ أعلنت غينيا انتهاء تفشي مرض جدري القردة «إم بوكس» في البلاد، بعد انقضاء فترتي حضانة كاملتين من دون تسجيل حالات نشطة أو سلاسل انتقال جديدة.

وأكد وزير الصحة الغيني، خايته سال، أن القرار جاء وفقاً للمعايير الصحية الدولية.

ودعت السلطات الصحية السكان والعاملين في القطاع الصحي إلى مواصلة اليقظة، مؤكدة ضرورة استمرار أعمال الترصد والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وسجلت غينيا أول حالة إصابة بمرض «إم بوكس» في سبتمبر 2024 بمقاطعة ماسينتا جنوب شرقي البلاد، وقادت وزارة الصحة جهود الاستجابة بدعم من الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».