كنشاسا في 21 نوفمبر/ وام/ حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال جراء تفشي سلالة «بونديبوجيو» النادرة من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث توفي نحو 70% من الأطفال دون سن الخامسة المصابين بالمرض، مقارنة بنحو 50% بين البالغين.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الكونغولية والمنظمة وفاة 844 طفلاً من أصل 1207 حالات إصابة مؤكدة بين الأطفال دون الخامسة، في وقت تجاوز فيه إجمالي الوفيات الناجمة عن التفشي 5500 شخص من بين أكثر من 11 ألف إصابة مسجلة خلال أكثر من ستة أشهر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن صعوبة التشخيص المبكر تعود إلى ندرة أعراض النزيف، التي لا تظهر إلا في 5% إلى 10% من الحالات، ما يؤدي إلى الخلط بين المرض وأمراض شائعة مثل الملاريا، ويسهم في وفاة نحو 70% من المصابين داخل مجتمعاتهم خارج مراكز الرعاية الصحية.

وتتواصل الأبحاث الميدانية لفهم طبيعة هذه السلالة وتحسين الاستجابة الصحية، في ظل غياب علاج أو لقاح معتمد لها، والتحديات الإنسانية والبيئية التي تعوق جهود مكافحة التفشي والحد من الوفيات.