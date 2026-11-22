ليما في 22 نوفمبر /وام/ بلغ إجمالي صادرات البيرو 87.498 مليار دولار من يناير إلى سبتمبر 2026، مسجلا نموا بنسبة 33.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع الأسعار العالمية للمعادن.

وأوضح البنك المركزي الاحتياطي في البيرو ، أن الصادرات سجلت خلال شهر سبتمبر وحده 10.274 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.2 في المائة على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية لأبرز المعادن المصدرة، ولا سيما النحاس والزنك والذهب، الأمر الذي ساهم في زيادة متوسط أسعار التصدير بنسبة 27.3 في المائة على أساس سنوي.