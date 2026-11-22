المنامة في 22 نوفمبر/ وام / أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الجوية الإيرانية على أراضيها، واستهداف منشأة صناعية مدنية، مما أدى إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية.

واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين، هذه الاعتداءات تهديدا مباشرا لحياة المدنيين، وانتهاكا صارخا لسيادة البحرين وسلامة أراضيها، وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ورفضت الوزارة، بشكل قاطع الذرائع والمبررات الإيرانية، مؤكدة أن الاستهداف طال منشأة صناعية مدنية، ومشددة على ضرورة وقف إيران انتهاكاتها المتكررة لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم اتخاذ خلافاتها مع أطراف أخرى ذريعة لتبرير اعتداءاتها.

وأكدت احتفاظ مملكة البحرين بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بما في ذلك حقها في الدفاع عن النفس فرديا وجماعيا.

وجددت الوزارة دعوة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إيران بالتنفيذ الكامل لقراره رقم (2817) لعام 2026، والوقف الفوري لاعتداءاتها وتهديداتها للمدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية وحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.