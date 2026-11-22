بروكسل في 22 نوفمبر /وام/ وقّع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا في بروكسل، اتفاقية تجارية تهدف إلى فتح أسواقهما أمام بعضهما البعض، ومن المقرر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

حضر مراسم التوقيع في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، ستلغي الاتفاقية الرسوم الجمركية على أكثر من 98% من الصادرات الأوروبية إلى إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ما سيساهم في توفير أكثر من 600 مليون يورو سنويا من الرسوم.

من جانبه، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي أن نحو 90% من الصادرات الإندونيسية إلى الاتحاد الأوروبي ستصبح معفاة من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع على أبرز صادرات بلاده إلى التكتل، مثل زيت النخيل والأحذية والمنسوجات والمنتجات السمكية.