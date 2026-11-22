جنيف في 22 نوفمبر /وام/ خذّرت منظمة الصحة العالمية من تأثير التدخين في الخصوبة لدى النساء والرجال، مؤكدة أن مخاطره المحتملة لا تقتصر على السجائر التقليدية، بل قد تشمل أيضاً السجائر الإلكترونية والنرجيلة ومنتجات التبغ الأخرى.

و بحسب تقرير حديث للمنظمة، ترتفع احتمالات الإصابة بالعقم لدى النساء المدخنات بنسبة 40% مقارنة بغير المدخنات، فيما يرتبط التدخين لدى الرجال باضطرابات تؤثر في القدرة الإنجابية، من بينها انعدام الحيوانات المنوية في السائل المنوي، وتراجع حركتها، وزيادة التشوهات في أشكالها.

وأشار التقرير إلى أن أضرار التدخين لا تقتصر على المدخنين، بل تشمل أيضاً الأشخاص المعرضين للتدخين السلبي، كما قد تمتد إلى الأزواج الذين يلجؤون إلى تقنيات المساعدة على الإنجاب.

وأظهرت مراجعة شملت 21 دراسة أن التدخين لدى أحد الشريكين يرتبط بانخفاض معدلات الحمل والولادات الحية بعد عمليات الإخصاب في المختبر (أطفال الأنابيب)، وقد تتراجع فرص نجاح الحمل إلى النصف.

ودعت كيرستين شوت، المسؤولة الطبية في مبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ، الأشخاص الذين يخططون للإنجاب إلى الإقلاع عن التدخين، حفاظاً على صحتهم العامة والإنجابية.

وفي المقابل، أظهرت البيانات أن الإقلاع عن التدخين قد يحسّن فرص الإنجاب، إذ تنخفض احتمالات الإصابة بالعقم بنسبة 25% لدى النساء اللواتي أقلعن عنه مقارنة بمن يواصلن التدخين.

ودعت المنظمة الأطباء إلى تعزيز التوعية بمخاطر التبغ على الصحة الإنجابية، وتوجيه الراغبين في الإنجاب إلى وسائل الإقلاع المدعومة بالأدلة العلمية.