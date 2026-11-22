بكين في 22 نوفمبر /وام/ بلغ إجمالي إيرادات الصناعة الرقمية في الصين 32.41 تريليون يوان (نحو 4.85 تريليون دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلة نموا بنسبة 14.8 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلى أن النمو المذكور ازداد بواقع 5.2 نقطة مئوية عن معدل النمو المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن هذا الإجمالي، بلغت إيرادات قطاع التصنيع الرقمي 19.32 تريليون يوان، بزيادة 20.5 في المائة على أساس سنوي، فيما سجل قطاع الخدمات الرقمية إيرادات بقيمة 13.09 تريليون يوان، بنمو 7.3 في المائة. كما شهدت الصناعة تحسنا في الأرباح، مدفوعة بالطلب القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونمو الصادرات، إذ بلغ إجمالي أرباح الصناعة الرقمية 2.78 تريليون يوان، بزيادة 23.4 في المائة على أساس سنوي.

وفي مجال البنية التحتية الرقمية، بلغ حجم قدرة الحوسبة الذكية في الصين 2592 إكسافلوبس بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة 146 في المائة على أساس سنوي، ما يوفر دعما لتطوير صناعة الذكاء الاصطناعي.