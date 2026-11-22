برلين في 22 نوفمبر/وام/ استقرت مركبتان فضائيتان في مدار كوكب عطارد أمس، بعد رحلة دامت ثماني سنوات عبر النظام الشمسي الداخلي، لكشف أسرار أصغر كواكب المجموعة الشمسية.

ومن المقرر أن تنفصل المركبتان الاستكشافيتان غير المأهولتين، إحداهما أوروبية والأخرى يابانية، عن بعضهما الشهر المقبل، لرسم خرائط للكوكب الصغير شديد الحرارة ودراسته من ارتفاعات مختلفة.

وتعرف المهمة التي تبلغ تكلفتها ملياري دولار (7ر1 مليار يورو) باسم "بيبي كولومبو".

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية وصول المركبتين إلى مدار عطارد عبر وسائل ، وقد ساعدت سلسلة من عمليات تشغيل المحركات الدافعة على إبطاء المركبتين بدرجة كافية حتى تتمكن جاذبية الكوكب الضعيفة من إدخالهما في مداره، لكن الأمر استغرق عدة ساعات من الترقب القلق قبل أن يتمكن مراقبو الرحلة في ألمانيا من تأكيد دخول المركبتين بنجاح إلى المدار.