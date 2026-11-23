لندن في 22 نوفمبر/وام/ اقتنص "هال سيتي " فوزاً مثيراً في اللحظات الأخيرة اليوم أمام برايتون بهدفين دون مقابل، في ملعب “إم كي إم”، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هال سيتي الهدفين في الدقيقتين 90+2 و90+5، عن طريق لاعبه أوليفر مكبورني.

وبهذه النتيجة، بقي الفارق بين أرسنال، متصدر جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، وبرايتون، صاحب المركز الثاني ( 22 نقطة)، عند 6 نقاط، وهو نفس رصيد مانشستر سيتي، فيما رفع هال سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وضمن الجولة ذاتها، فاز ليفربول على مانشستر يونايتد 4-0 في ملعب أنفيلد.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر.