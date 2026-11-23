العين في 22 نوفمبر /وام/ استعرضت أمسية «على عهد الوفا يبقى القصيد»، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية ضمن برنامج «ليالي الشعر: الكلمة المغناة» في مهرجان العين للكتاب 2026، الإرث الشعري لأربعة من رواد الشعر النبطي الإماراتي، هم محمد بن سوقات، وحمد بن سوقات، وسالم الجمري، وثاني بن عبود الفلاسي، وإسهامات قصائدهم في إثراء الأغنية الشعبية الإماراتية وانتشارها في منطقة الخليج.

واستضاف قصر المويجعي بمدينة العين الأمسية بمشاركة أبناء الشعراء، عبد الباري محمد بن سوقات، وعجلان سالم الجمري، وسعيد ثاني بن عبود الفلاسي الذين استعرضوا جوانب من حياة آبائهم وتجاربهم الأدبية، وقصصاً ومواقف ارتبطت بعدد من قصائدهم المغنّاة، بحضور سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، وجمع من الشعراء والباحثين والمهتمين بالتراث الإماراتي.

تناول المشاركون خلال الأمسية، التي أدارها الإعلامي جمال مطر، ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية التي أسهمت في تشكيل تجارب الشعراء الأربعة، وما تميزت به قصائدهم من تنوع في الأغراض الشعرية والقوافي والألحان، إلى جانب دور المساجلات والمجالس الأدبية في تطور الشعر النبطي الإماراتي وانتقاله إلى الأغنية الشعبية.

واستعاد عبد الباري محمد بن سوقات ذكرياته مع والده الشاعر محمد بن سوقات وعمه حمد بن سوقات، وما تميزت به تجربتهما في نظم الشعر، وتطرق إلى عدد من المواقف التي جمعتهما بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشار إلى أن العلاقات التي جمعت شعراء تلك المرحلة تجاوزت المجالس الأدبية إلى روابط اجتماعية وثيقة، انعكست على طبيعة قصائدهم ومساجلاتهم، لافتاً إلى أن اختلاف الأساليب والقوافي والإيقاعات منح الأغنية الشعبية الإماراتية تنوعاً فنياً أسهم في انتشارها، خاصة مع ظهور التسجيلات الصوتية التي أتاحت للجمهور الاستماع إلى قصائد عدد من الشعراء ضمن إصدارات غنائية مشتركة.

من جانبه، استعرض سعيد ثاني بن عبود الفلاسي جوانب من تجربة والده الشعرية، مؤكداً أهمية توثيق القصائد والمحافظة على نصوصها الأصلية وما تحمله من صور ومعانٍ تعكس البيئة الإماراتية وموروثها الثقافي.

وتناول العلاقة بين الشعر واللحن، موضحاً أن الإيقاع الشعري كان عنصراً أساسياً في تحويل القصائد إلى أغانٍ شعبية، واستشهد بمواقف ارتبطت بنظم القصائد واكتمال بنائها الفني، ومنها تجربة شعرية شارك فيها الشاعر ربيع الهاملي بإضافة بيت أكمل معنى القصيدة.

وتطرق إلى بدايات انتشار الأغنية الإماراتية في دول الخليج أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات من القرن الماضي، مستذكراً مشاركات فنية في قطر وسلطنة عُمان، ودور شعراء وفنانين من بينهم علي بن روغة ومحمد بن سوقات ومحمد عبد السلام وحارب حسن في التعريف بالأغنية الشعبية الإماراتية وتعزيز حضورها خارج الدولة.

بدوره، استعاد عجلان سالم الجمري محطات من حياة والده الشاعر سالم الجمري، وما شهدته من تنقل بين عدد من مدن الخليج، منها الدمام والكويت والبحرين ودبي، بحثاً عن فرص العمل، قبل أن يتعلم مهنة التصوير خلال إقامته في الدمام.

وتناول عدداً من المساجلات الشعرية التي جمعت والده بالشاعر محمد بن سوقات، وعكست ظروف المعيشة قديماً وتحديات العمل والسفر وطلب الرزق، موضحاً أن تلك القصائد تمثل سجلاً أدبياً يوثق جوانب من الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية في المجتمع الإماراتي خلال تلك الفترة.

وشهدت الأمسية مشاركة الشاعر راشد بن شرار، الذي استعاد بداياته في نظم الشعر ومشاركته في أحد البرامج التلفزيونية التي قدمها الشاعر حمد بو شهاب بتشجيع من علي بن رحمة الشامسي، إلى جانب مواقف أسهمت في تطوير تجربته الأدبية، مشيداً بأهمية توثيق سِيَر الشعراء والمحافظة على نتاجهم الإبداعي.

تضمنت الأمسية فقرات غنائية من القصائد الشعبية قدمها الفنان خالد محمد بمرافقة الإيقاعي عبدالله البلوشي، إلى جانب عروض تراثية لفرقة بن يعروف الحربية، بحضور عدد من الشعراء والباحثين، من بينهم محمد سعيد الرميثي وعلي العبدان وخليفة الظاهري.

ويواصل برنامج «ليالي الشعر» في موسمه الخامس إبراز تجارب رواد الشعر النبطي الإماراتي، وتوثيق قصص قصائدهم المغنّاة وإسهاماتهم في تطور الأغنية الشعبية، ضمن جهود مركز أبوظبي للغة العربية للحفاظ على الموروث الأدبي والفني الإماراتي وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.