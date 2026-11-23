دبي في 23 نوفمبر/وام/ تحتضن محمية جبل نزوى، الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية من إمارة دبي مقومات طبيعية وبيئية فريدة، تجمع بين البيئة الصحراوية والتكوينات الجبلية الصخرية، ضمن مساحة تبلغ 0.48 كيلومتر مربع، وتوفر موائل طبيعية تحتضن طيفاً متنوعاً من الأنواع النباتية والحيوانية.

ويُصنَّف (جبل نزوى) ضمن تكوينات «إنسلبرغ» (Inselberg)، وهي جبال صخرية معزولة ترتفع بوضوح عن السهول المحيطة بها، ويتكون الجبل من الحجر الجيري، ما يكسب المنطقة خصائص بيئية متميزة عن البيئة الرملية المجاورة، ويوفر ظروفاً ملائمة لاحتضان عدد من الكائنات الفطرية.

وتضم المحمية 111 نوعاً من الطيور، و20 نوعاً من الثدييات، و24 نوعاً من الزواحف، و21 نوعاً من اللافقاريات، إلى جانب 70 نوعاً من النباتات، في مؤشر يعكس قيمتها البيئية وأهميتها في حماية التنوع البيولوجي ضمن البيئات الصحراوية والجبلية في إمارة دبي.

وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، إن محمية جبل نزوى تمثل نموذجاً مميزاً للتنوع الطبيعي الذي تزخر به إمارة دبي، إذ يجمع تكوينها الجيولوجي الفريد بين الموائل الصحراوية والجبلية، ويوفر بيئة داعمة للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية، فضلاً عن ارتباط المنطقة بموروث ثقافي أصيل. وأضاف أن الهيئة تعمل، من خلال حماية هذه البيئات والحفاظ على استدامتها، على صون النظم البيئية والموروث الطبيعي للإمارة للأجيال القادمة.

وأُنشئت محمية جبل نزوى بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 2014 بشأن إنشاء محميات طبيعية في إمارة دبي، وتقع بالقرب من محمية دبي الصحراوية.

وتوفر المنحدرات والتكوينات الصخرية في الجبل موائل طبيعية لعدد من الكائنات الحية، من بينها نوعان من الخفافيش المحلية في شبه الجزيرة العربية، يرتبط وجودهما بالموائل الصخرية في المحمية، فيما تتيح تضاريس الجبل بيئات مناسبة لمجموعة من الطيور المقيمة والمهاجرة.

ويضم الغطاء النباتي في المحمية أشجار السمر (Acacia tortilis)، وعدداً من أنواع نباتات الفربيون، من بينها العسبج (Euphorbia larica)، إضافة إلى النوع (Euphorbia granulata)، وهي نباتات تتكيف مع الظروف البيئية والمناخية السائدة في المنطقة.

وتحتضن المحمية أيضا المها العربي وغزال الريم والغزال العربي المعروف محلياً باسم «الدماني»، التي تتحرك بين محمية جبل نزوى ومحمية دبي الصحراوية المجاورة، إلى جانب القط البري العربي.

ويحمل جبل نزوى جانباً من الموروث المحلي المرتبط بإنتاج العسل التقليدي، إذ ينتشر في المنطقة نحل العسل القزم (Apis florea)، فيما يشكل إنتاج العسل التقليدي أحد مظاهر العلاقة التاريخية بين سكان المنطقة وبيئتهم الطبيعية.

وتبذل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي جهوداً متواصلة لصون التنوع البيولوجي في المحمية، تشمل دعم أعمال الرصد وإجراء الدراسات العلمية المتخصصة بشأن الأنواع الفطرية والموائل الطبيعية، بما يسهم في توسيع المعرفة بمكونات النظم البيئية وتوفير البيانات اللازمة لدعم برامج الحماية والإدارة المستدامة للمحمية.

وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي «كونمينغ-مونتريال» والأجندة الوطنية الخضراء 2030، بما يدعم توجهات إمارة دبي في حماية النظم البيئية وصون مواردها الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

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