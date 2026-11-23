تورونتو في 23 نوفمبر/ وام/ توصلت دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة يورك الكندية إلى وجود اختلافات جوهرية بين الآليات الداخلية التي تعتمدها نماذج الذكاء الاصطناعي في معالجة المعلومات البصرية وتلك التي يستخدمها الدماغ البشري.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة «نيتشر ماشين إنتليجنس»، أن قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على التنبؤ باستجابات الخلايا العصبية في الدماغ لا تعني بالضرورة أن آليات عملها تتطابق مع العمليات العصبية البشرية.

وطوّر الباحثون منهجية جديدة أسموها «اختبار التنبؤ العكسي»، لقياس قدرة النشاط العصبي في الدماغ على التنبؤ بالخصائص الداخلية لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت الاختبارات تحليل الاستجابات البصرية لـ1320 صورة فوتوغرافية واصطناعية، إلى جانب 300 صورة فنية ورسومات مبسطة. وأظهرت النتائج نجاح نماذج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ باستجابات الدماغ، في حين أخفق النشاط العصبي في التنبؤ بالعديد من خصائص هذه النماذج.

وحذر الباحثون من أن الاعتماد على نماذج لا تتوافق آلياتها الداخلية مع عمل الدماغ البشري قد يقود إلى استنتاجات غير دقيقة في أبحاث علم الأعصاب والسلوك البشري، مؤكدين ضرورة تطوير أدوات لتقييم مدى توافق هذه النماذج مع النشاط العصبي الحقيقي.