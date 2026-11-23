سيئول في 23 نوفمبر / وام / قفزت صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من الضعف خلال أول 20 يوما من نوفمبر الجاري لتبلغ 77.4 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لهذه الفترة في أي شهر، وفق بيانات دائرة الجمارك الكورية اليوم الاثنين.

وصعد إجمالي الصادرات منذ مطلع العام وحتى 20 نوفمبر بنسبة 63.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1.01 تريليون دولار، وسط تسجيل متوسط يومي قياسي للشحنات في الشهر الجاري بلغ 4.84 مليار دولار.

وقادت أشباه الموصلات هذا النمو بتضاعف صادراتها نحو أربعة أضعاف إلى رقم قياسي بلغ 38.5 مليار دولار، لتستحوذ على 49.7% من إجمالي الشحنات.

وحقق الميزان التجاري فائضا قدره 27.1 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من نوفمبر، بالتزامن مع نمو الواردات بنسبة 39.4% إلى 50.3 مليار دولار.

وارتفعت صادرات ملحقات الحاسوب بنسبة 330.5% والمنتجات النفطية بنسبة 91.9%، في حين انخفضت شحنات السيارات بنسبة 5.6%.

وزادت الصادرات المتجهة إلى الصين بنسبة 145.6% لتبلغ 20 مليار دولار، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 142.7% مسجلة 16.4 مليار دولار.

-خلا-