أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / تشهد الحلقة الثالثة من حلقات البثّ المباشر للموسم الثاني عشر من برنامج "أمير الشعراء"، الذي تنظّمه وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث ، منافسةً بين أربعة شعراء من أربع دول عربية.

وتضم قائمة الشعراء المشاركين في الحلقة التي تبث مساء "الأربعاء" من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي عبر قناتي "أبوظبي" و"بينونة"، أحمد عبدالغني من مصر، ومحمد المعشري من سلطنة عُمان، وعارف سلمان البناء من البحرين، وأحلام بناوي من سوريا.

ويُلقي الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلّفة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجّو، والدكتور سعد الدين كليب.

وتُعلَن في مستهلّ الحلقة نتيجة تصويت الجمهور للحلقة الثانية، التي تحسم بطاقة التأهّل الثالثة من تلك الأمسية بين الشاعر الغامبي علي أندو والشاعر الموريتاني محمدن عبدالرحمن مولود، بعدما تساويا في تقييم لجنة التحكيم بحصول كلٍّ منهما على 38 درجة من أصل 50، فيما يتأهّل صاحب أعلى مجموع بعد احتساب درجات اللجنة ونتيجة تصويت الجمهور بواقع 50 في المئة لكلٍّ منهما.

وكانت لجنة التحكيم قد حسمت بطاقتَي التأهّل المباشر في الحلقة الثانية للشاعر السعودي علي أحمد بالبيد، الذي حصل على 45 درجة من أصل 50، والشاعرة اللبنانية باسلة موسى زعيتر، التي حصلت على 39 درجة.

وانضمّ الشاعران إلى السوري محمد هاشم ميسّر والنيجيري ناصر كَبَرَ، اللذين تأهّلا بقرار اللجنة في الحلقة الأولى، والعراقية طيبة جليل، التي حسمت بطاقة التأهّل الثالثة من الأمسية الافتتاحية بعد إعلان نتيجة تصويت الجمهور.

وتتوزّع منافسات المرحلة الأولى على خمس حلقات، يُشارك في كلٍّ منها أربعة شعراء؛ ووفق آلية المنافسة، تُؤهّل لجنة التحكيم شاعراً واحداً أو شاعرين مباشرةً في كلّ حلقة، فيما تبقى أمام بقية المتنافسين فرصة التأهّل عبر تصويت الجمهور، الذي يستمرّ أسبوعا وتُعلَن نتيجته في مستهلّ الحلقة التالية.