جاكرتا في 23 نوفمبر / وام / أكدت إندونيسيا اليوم وفاة 24 شخصا جراء حريق اندلع مساء السبت في مصنع للحلوى بمحافظة بانتن المتاخمة للعاصمة جاكرتا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن نحو 30 مفقودا.

وقال سعيد إقبال، المستشار الرئاسي لشؤون العمل في إندونيسيا، إن التقارير الأولية ترجح نشوب الحريق إثر ماس كهربائي في جهاز تكييف، مشيرا إلى تقييم مدى الالتزام ببروتوكولات السلامة واستدعاء الرئيس التنفيذي للمصنع.

وتشكل بؤر النيران المتبقية والأبنية المتداعية مخاطر على فرق الإنقاذ مع تعذر الوصول لبعض أجزاء المبنى المكون من ثلاثة طوابق في سيكاندي بمنطقة سيرانج، وذلك عقب اندلاع الحريق مساء السبت واحتوائه إلى حد كبير أمس الأحد.

وكان الرئيس التنفيذي للمصنع ستيفن إروين ويجايا قد صرح بوجود نحو 300 شخص في المجمع خلال نوبة عمل السبت.

-خلا-