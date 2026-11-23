أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / شارك "تريندز جلوبال"، التابع لمجموعة تريندز، في أعمال قمة مجموعة العشرين لمراكز الفكر "T20" التي عقدت على مدى يومين في نيويورك، عبر إسهام بحثي ناقش دور الترابط الاقتصادي والتعاون الدولي في تعزيز الاستقرار السياسي وبناء السلام.

ورعى المركز جلسة مشتركة مع مؤسسة "بيرتلسمان شتيفتونغ" الألمانية، بحثت توظيف الحوكمة الاقتصادية والتجارة والاستثمار والبنية التحتية لاستدامة التعاون الدولي وتقليص مواطن الضعف خلال التوترات الجيوسياسية، بالاستفادة من خبرات المؤسسة الألمانية ورؤية "تريندز" في الشرق الأوسط.

وسعت الجلسة إلى بلورة توصيات عملية لمجموعة العشرين لإدماج اعتبارات الاستقرار السياسي في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، إلى جانب تطوير أدوات تقييم تقيس أثر الاتفاقيات الاقتصادية في دعم المرونة والاستقرار.

كما عرض "تريندز جلوبال" ورقته السياساتية "حوكمة الترابط: إطار عمل لتعزيز مرونة المناطق"، خلال مشاركته متحدثا في جلسة عامة حول تعزيز التنسيق العالمي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء السلام.

وينتظر أن تسهم مخرجات القمة، التي نظمها مركز ستيمسون ومعهد كوينسي ومؤسسة بروكينغز حول السياسات في أوقات عدم اليقين، في إعداد البيان الختامي لقمة "T20" والتحضير لقمة قادة مجموعة العشرين المقررة في ديسمبر 2026.