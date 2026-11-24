نيويورك- نيامي في 24 نوفمبر/ وام / تستضيف حكومة النيجر اليوم ،بدعم استراتيجي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أول منتدى دولي للاستثمار في البلاد، بمشاركة نحو ألف شخص، بينهم قرابة 300 مستثمر من 30 دولة على الأقل، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الداعمة للتحول الاقتصادي في البلاد.

يعقد المنتدى، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوكالة النيجرية لترويج الاستثمار الخاص والمشاريع الاستراتيجية، في مركز المهاتما غاندي الدولي للمؤتمرات بالعاصمة نيامي ، تحت شعار "الاستثمار في النيجر: بناء شراكات استراتيجية من أجل نيجر مزدهرة وسيادة اقتصادية مستدامة".

ويستعرض المنتدى، على مدار يومين، 50 مشروعاً استثمارياً في 13 قطاعاً استراتيجيا، فيما يستهدف حشد التزامات واتفاقيات استثمارية بقيمة 5.5 تريليون فرنك أفريقي، أي ما يعادل نحو 9.6 مليار دولار أمريكي.